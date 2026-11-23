Un estudio del CEPA analizó el endeudamiento de las familias en Río Negro y alertó por el fuerte crecimiento de los deudores en mora.

En Río Negro hay más de 100 mil familias con deudas con bancos y billeteras virtuales.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe sobre el endeudamiento y la morosidad familiar en Río Negro , elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

El relevamiento, actualizado a septiembre de 2026 , reveló que entre octubre de 2024 y ese mes la cantidad de rionegrinos en mora creció un 155,7% , al pasar de 40.375 a 103.248 personas.

Según el documento, el 26,1% de los habitantes endeudados de la provincia registra al menos una deuda en mora. Además, el 67,2% de los morosos se encuentra en situación crediticia 5 (irrecuperable).

En Río Negro hay más de 100 mil familias con deudas con bancos y billeteras virtuales.

Billeteras virtuales versus bancos: dónde creció más la mora

Entre quienes tienen deudas con billeteras virtuales y entidades no bancarias, la morosidad saltó del 13,1% al 27,7% (14,6 puntos más), elevando los morosos de 27.920 a 80.196 (+187,2%).

En los bancos, el porcentaje en mora subió del 7,8% al 17,4% (+9,6 puntos), pasando de 19.042 a 49.382 deudores (+159,3%). Aunque en proporción la mora bancaria se multiplicó por 2,2 y la no bancaria por 2,1, la brecha entre ambas se amplió de 5,3 puntos en octubre de 2024 a 10,3 puntos en septiembre de 2026.

Respecto de la edad, el 73,1% de los morosos tiene entre 25 y 54 años (frente al 70,8% nacional). El pico se concentra en adultos de 25 a 34 años, con 28.647 personas (27,7% provincial contra 28,0% en el país).

Río Negro en el mapa nacional de la morosidad

Pese al fuerte aumento, Río Negro se mantuvo por debajo del promedio nacional durante los 24 meses medidos. La distancia pasó de 1,3 puntos en octubre de 2024 a 2,3 puntos en septiembre de 2026, con una suba interanual de 7,3 puntos frente a 7,8 del total país.

El estudio diferencia dos indicadores: la tasa de morosidad (mide pesos en situación 3, 4 o 5 sobre el saldo total adeudado) y el porcentaje de deudores en mora (mide personas). En Río Negro, la tasa en pesos es del 14,9% (de cada $100 adeudados, $14,9 están en mora), debajo del 15,4% nacional y en el puesto 18° entre las 24 jurisdicciones, lideradas por La Rioja (23,8%) y con La Pampa (8,5%) y Neuquén (13,0%) entre las más bajas.

Medida en personas (26,1% contra 28,4% nacional), la provincia ocupa el puesto 20°. Por entidad, los bancos rionegrinos registran 17,4% de personas en mora y 10,6% de tasa en pesos, mientras que las billeteras virtuales alcanzan 27,7% de los deudores y 28,8% de los pesos.

Deterioro salarial y deuda promedio de 2,73 millones de pesos

Costanza Ruggeri, referente del CEPA en Río Negro, explicó a NoticiasNet que el fenómeno responde a la pérdida del poder adquisitivo. “Existe un escenario de ingresos familiares insuficientes, se observa que el crédito está funcionando como un posible mecanismo para sostener el consumo, endeudamiento, puede funcionar como un complemento transitorio”, señaló al ejemplificar con la compra de alimentos o zapatillas escolares.

La especialista indicó que la deuda promedio alcanza los 2.730.000 pesos, por encima del nivel nacional como ocurre en las provincias del sur, y mencionó el impacto de la devaluación del 118% desde que asumió el actual gobierno nacional.

Finalmente, Ruggeri afirmó que “entre comillas estuvo pisada la inflación, porque hubo incremento de tarifas, servicios básicos y sostén de la salud”, y advirtió que “el ancla del modelo económico están siendo el (deterioro del) salario y del empleo, a través de la pérdida de puestos de trabajo”.