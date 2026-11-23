La legisladora Lorena Matzen presentó un proyecto para capacitar a los adultos mayores de 60 años en el uso de IA.

Con el avance acelerado de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, la Legislatura de Río Negro debate una iniciativa para evitar que la brecha digital deje afuera a los adultos mayores. La legisladora Lorena Matzen (UCR) presentó un proyecto de ley que impulsa un programa de alfabetización en inteligencia artificial (IA) destinado exclusivamente a personas mayores de 60 años.

La propuesta apunta a acompañar a una franja etaria que hoy representa más del 15% de la población rionegrina, brindándoles conocimientos prácticos para el día a día y claves concretas para detectar engaños o estafas virtuales.

"La tecnología debe ser una herramienta de integración y autonomía, no una nueva barrera", sostuvo Matzen al fundamentar la iniciativa, y remarcó que " envejecer no puede significar quedar al margen de la innovación ". Según explicó la parlamentaria, la meta es que cada vecino tenga la libertad de entender cómo funcionan estas plataformas, decidir cómo utilizarlas y aprovechar sus beneficios.

La capacitación buscará brindar herramientas digitales para la profesionalización de los emprendimientos.

Talleres por niveles y alcance en toda la provincia

Uno de los puntos centrales del proyecto es alejarse de una mirada asistencialista. La norma contempla que los adultos mayores tienen distintos recorridos y ritmos de aprendizaje, por lo que prevé instancias formativas divididas por niveles y adaptadas a las necesidades de cada grupo.

En cuanto a los contenidos, el plan de estudio abarcará desde el uso práctico de la IA aplicada a la comunicación y la creatividad, hasta ejes fundamentales de seguridad: evaluación crítica de la información generada por estas herramientas, protección de datos personales y prevención de fraudes digitales.

Para garantizar que la capacitación llegue a cada rincón del territorio rionegrino - incluidos los parajes más alejados- , el texto propone un esquema de trabajo articulado con los municipios e instituciones locales, sumado a la formación de facilitadores en cada localidad.

"Queremos que las personas mayores puedan participar plenamente en una sociedad que cambia cada vez más rápido. Y que puedan hacerlo con seguridad, confianza y libertad", concluyó la legisladora.

Sobre el uso de IA en esta etapa de la vida

El uso de la inteligencia artificial (IA) en adultos mayores mejora la autonomía, el cuidado de la salud y la compañía, aunque su adopción real depende de qué tan accesibles, confiables y respetuosos del trato humano sean los dispositivos.

Dentro de las principales aplicaciones y beneficios se encuentran:

• Autonomía y seguridad en el hogar: Los asistentes de voz y sensores inteligentes ayudan a recordar horarios de medicación, detectar caídas o cambios en la rutina diaria y enviar alertas de emergencia.

• Salud y estimulación cognitiva: Existen herramientas diseñadas para monitorear signos vitales, conversar mediante chatbots para ejercitar la memoria e incluso detectar indicios tempranos de deterioro cognitivo.

• Compañía y vínculo social: Dispositivos conversacionales y robots sociales ayudan a reducir la sensación de soledad no deseada mediante charlas cotidianas, lectura de noticias o recordatorios para contactar a familiares.

• Aprendizaje y creatividad: Cada vez más adultos mayores utilizan herramientas generativas en talleres digitales para buscar información, redactar textos, crear imágenes o impulsar nuevos pasatiempos y emprendimientos.