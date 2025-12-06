La fiebre del pan dulce: a cuánto se consigue en Cipolletti

A pocos días de las fiestas de fin de año, LM Cipolletti salió a recorrer la ciudad para conocer los precios del pan dulce en supermercados y panaderías.

Ya adentrados totalmente en diciembre y con la cabeza puesta en las fiestas, los adornos, las golosinas y los juguetes visten a los comercios y supermercados de todo el país, y Cipolletti no es la excepción. Sin embargo, el pan dulce ha tomado un lugar preponderante en los últimos años .

LM Cipolletti recorrió la ciudad para conocer los precios de las variadas opciones que ofrece esta delicia. Tradicionales, con frutos secos, marmolados, con chips de chocolate o fruta abrillantada; más artesanales, más industriales, hay para todos los gustos y antojos.

Los hogares cipoleños se llenarán de familias, comida y regalos, pero lo que no va a faltar, sin dudas, es el pan dulce sobre la mesa.

AS-Cipolletti-Recorrida del ''Pan Dulce'' (7) Antonio Spagnuolo

Comienza la recorrida

En las panaderías tradicionales de la ciudad, los precios acompañan la tendencia de los últimos años, con productos cada vez más elaborados y presentaciones más cuidadas. En la recorrida realizada por LM Cipolletti, los pan dulces artesanales se ofrecen desde $17.000 hasta $23.000, dependiendo del tamaño y los ingredientes.

AS-Cipolletti-Recorrida del ''Pan Dulce'' (2) Antonio Spagnuolo

Sin embargo, también aparecen alternativas más económicas. En panaderías como Newen, por ejemplo, pueden encontrarse opciones desde $7.500, lo que amplía el abanico para quienes buscan mantenerse dentro de un presupuesto más ajustado.

AS-Cipolletti-Recorrida del ''Pan Dulce'' (1) Antonio Spagnuolo

El relevamiento incluyó comercios emblemáticos como Agrigento (Libertad y Roca), La Nacional (Hipólito Yrigoyen y Sarmiento) y La Vieja (Teniente Ibañez y Mengelle), donde la producción artesanal mantiene su público fiel.

AS-Cipolletti-Recorrida del ''Pan Dulce'' (5) Antonio Spagnuolo

Qué precios se encuentran en los supermercados

En el supermercado La Anónima la variedad es amplia y los valores también. La marca propia del comercio ofrece algunas de las opciones más accesibles dentro del segmento industrial:

Tradicional: $4.800

Con frutas: $5.060

Con chips de chocolate: $5.600

AS-Cipolletti-Recorrida del ''Pan Dulce'' (10) Antonio Spagnuolo

Entre las marcas más reconocidas, los precios suben algunos escalones:

Fantoche : desde $6.350

Bonafide : $6.900

Bagley con frutas : $9.550

Valente (segunda marca de Bimbo): $6.950

Gaona: $7.800

AS-Cipolletti-Recorrida del ''Pan Dulce'' (11) Antonio Spagnuolo

El pan dulce más económico del recorrido fue el Best con frutas, a $2.290, una opción elegida por muchos para completar la mesa dulce sin gastar de más.

La receta del pan dulce de Maru Botana

La cocinera, experta en pastelería, da las claves para lograr de forma sencilla un pan dulce húmedo, esponjoso y lleno de sabor que recuerda a la infancia, ideal para lucirse en la cocina ante familiares y amigos.

Utilizando estos ingredientes, se pueden lograr dos panes de un kilo cada uno:

Para el fermento:

50 g de levadura fresca

1 cda. de azúcar

110 ml de leche tibia

Para la masa:

100 g de manteca blanda

200 g de azúcar

4 huevos

Ralladura de 1 limón

Gotas de agua de azahar

1/2 cda. de coñac

1 cda. de extracto de malta

220 ml de leche tibia

850 g de harina 0000

350 g de chocolate

Paso a paso

Preparar el fermento: el primer paso es activar la levadura. En un bowl, desmenuzar la levadura fresca y mezclarla con la cucharada de azúcar hasta que se disuelva completamente. Agregar la leche tibia (no caliente, para no matar la levadura) y revolver suavemente. Dejar reposar la mezcla durante unos 10 minutos, hasta que se formen burbujas. Esto indica que la levadura está activa y lista para usarse.

Preparar la masa: en una superficie, hacer una corona de harina, agregar el fermento, colocar la manteca, el azúcar y mezclar bien con una espátula o simplemente con las manos, mientras se van sumando los huevos uno a uno. Es importante que estén a temperatura ambiente. La masa será bastante pegajosa, pero eso es normal en un buen pan dulce.

pan dulce4

Incorporar los aromatizantes y líquidos: agregar la ralladura de limón, unas gotas de agua de azahar, el coñac y el extracto de malta. Y continuar mezclando suavemente hasta que todos los ingredientes se integren de manera uniforme.

Amasado: sobre una superficie limpia y enharinada, amasar durante unos 10-15 minutos hasta que esté suave, elástica y homogénea. Si la masa está demasiado pegajosa, espolvorear un poco más de harina, pero sin excederte para no endurecer el pan.

pan dulce con frutos secos.jpg

Incorporar el chocolate: agregar el chocolate cortado en trozos pequeños o chips durante el amasado. Distribuirlo de manera uniforme para que cada porción tenga pedacitos del delicioso chocolate.

Fermentación: colocar la masa en un recipiente grande y cubrirlo con un paño húmedo o film plástico. Dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora o hasta que doble su tamaño.

Pan Dulce Casero (1).jpg

Formar el pan: después de la fermentación, golpear suavemente la masa para liberar el aire. Colocar la masa en un molde grande para formar un pan tradicional. Darle forma y colocarlo en una bandeja enmantecada o cubierta con papel de hornear.

Hornear: precalentar el horno a 180°C. Antes de hornear, se puede pintar la superficie con agua o con huevo batido para darle brillo. Otra posibilidad es decorar con algunas nueces, azúcar glas o más chocolate. Cocinar durante aproximadamente 40-45 minutos o hasta que la superficie tenga un color dorado y al insertar un palillo, salga limpio.

Enfriar y disfrutar: una vez sacado del horno, deja enfriar el pan dulce antes de cortar y servir.

Dónde surge el pan dulce

Aunque ya forme parte de la cultura de países latinoamericanos como Argentina y México, el pan dulce tiene raíces en la Europa medieval, enriqueciendo el pan básico con ingredientes dulces para festividades, con variantes famosas como el Panettone italiano y el Stollen alemán.

Su llegada a América se debe a la inmigración. Los italianos lo introdujeron en Argentina y los franceses y españoles en México. En estos países, se fusionaron con tradiciones locales para crear sus propias versiones.