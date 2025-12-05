El insólito precio del pan dulce de Damián Betular en Navidad

El reconocido pastelero y jurado de MasterChef Celebrity lanzó al mercado un pan dulce limitado con un precio sorpresivo.

Llega la navidad y los alimentos característicos de las fechas festivas de cierre de año toman fuerza. Cada una de las empresas dedicadas a la panificación profundizan en la creación de pan dulce, una comida típica que inmediatamente redirecciona la mente a la navidad.

Grandes chef reconocidos en el territorio argentino incursionan en él y lanzan al mercado productos de primer nivel a precios que para muchas personas son inalcanzables. El reconocido pastelero Damián Betular , también jurado en el programa televisivo MasterChef Celebrity , tiene a disposición de sus clientes una línea de pan dulce con precios que llamaron la atención.

En su local en el barrio Villa Devoto, en la Capital Federal, ya está a la venta un pan dulce de edición limitada, orientado en los chocolates y dejando de lado la fruta abrillantada. Si bien es un producto destacado por su exquisito sabor, el precio sorprendió: cuesta $56.000 pesos por unidad y su peso neto es de 750 gramos.

Pan Dulce

La preparación contiene cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, trozos de chocolate semiamargo y un craquelin crocante de cacao y avellanas por fuera.

El precio de las famosas cookies de Damián Betular: cuánto cuestan las seis variedades de su pastelería

En alguna ocasión, el chef Damián Betular –uno de los jurados del reality MasterChef- contó que en su casa de su infancia en Dolores –provincia de Buenos Aires- “lo gastronómico siempre fue algo importante. Comer los domingos en lo de mi abuela era una gran ceremonia”. En 2022, Betular abrió su propia pastelería. ¿Cuánto cuestan sus famosas cookies?

Ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, Betular Patisserie presenta en su sitio oficial toda clase de exquisiteces: desde bombones (mani, fraisier, coco, frambuesa, chocolate, café, pera, avellanas, dubai, caramelo, dulce de leche, pomelo, limón, chocolate 70%) hasta tortas (Carmen; avellana; rouge; dark forest o pistacho).

Las famosas cookies de Damián Betular cuestan 12 mil pesos por unidad. La pastelería Betular Patisserie también ofrece una degustación de cookies por $30.000.

Cookies Betular

Entre las variedades de cookies que pueden degustarse en Betular Patisserie se destacan:

Cookie Red Velvet: incluye ganache de queso y confitura de frutillas.

Cookie especiada: confitura de zanahoria; ganache de queso y nueces pecan caramelizadas.

Cookie de maní y caramelo: chocolate; pasta de maní; caramelo salado; ganache de chocolate y maní garrapiñado.

Cookie de dulce de leche: dulce de leche colonial; dulce de leche repostero; ganache de coco; cubitos de coco; Vauquita.

Cookie de limón y chocolate blanco: ganache de limón; pate au fruit de limón; merengue seco y lima.

Cookie de pistacho y frambuesa: pasta de pistachos; Jelly de frambuesas; pistachos y frambuesas liofilizadas.

Damián Betular se refirió a la felicidad que le genera contar con su propia pastelería y a los precios de los productos que ofrece: “Ajustamos mucho los números para poder hacer un producto que no sea caro. Lamentablemente, el costo del packaging, la harina de almendras, el chocolate importado, todo…”. Y añadió que ”tratamos de hacer los precios lo más accesible que pudimos con la elegancia del packaging. Logramos hacerlo y si no podés comprar una caja de seis macarrones, por lo menos podés comprar una unidad y llevarte y probarlo y comerlo, tanto acá o para llevar”.

Betular agregó que “nosotros tenemos lácteos, harina, semillas, frutos secos... Toda la pastelería es cara de por sí. Además del personal, luz, gas”. Y confesó que “para mí es un sueño venir del interior, empezar a trabajar. Parece un poco cliché, pero es la verdad”. Betular Patisserie se ubica en la calle Mercedes al 3900, en Villa Devoto, y abre todos los días de 9 a 20.30.

f768x1-180032_180159_5050.jpg Damián Betular.

Por otra parte, cabe recordar que, recientemente, el canal de streaming Olga y Club Media presentaron el desembarco del icónico musical Hairspray, que representará el debut actoral de Damián Betular. Bajo la dirección general de Fernando Dente, la obra se estrenará en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Así, el fenómeno de Broadway que conquista generaciones con su mensaje de inclusión debutará a mediados del 2026.