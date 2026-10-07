Lluvia y frío hasta el viernes: así estará el tiempo en Cipolletti y el Alto Valle de jueves a domingo

El SMN y la AIC anticipan que la inestabilidad seguirá hasta el viernes. Desde el sábado, el frente frío se aleja y el tiempo mejora de a poco.

El clima estará marcado por inestabilidad durante el día en Cipolletti.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas coinciden en un marcado descenso de la temperatura, con precipitaciones en Cipolletti y localidades aledañas.

La región de l Alto Valle vive un período de inestabilidad por el ingreso de una masa de aire polar desde el Atlántico, con vientos del sudeste y un brusco descenso térmico. La mejoría llega recién hacia el fin de semana.

El jueves 8 de octubre se mantendrá la cobertura nubosa y el ambiente fresco a frío. Habrá probabilidad de lluvias débiles durante la mañana, con una mejoría gradual hacia la tarde y una máxima de apenas 12 °C.

Para el viernes 9 de octubre se estima que persistan las condiciones de inestabilidad, con una jornada fresca, mínimas cercanas a los 8 °C y máximas de entre 12 °C y 14 °C. En cuanto al viento, se esperan ráfagas de 20km/h.

Frío pero soleado, el tiempo en Cipolletti este sábado. Estefania Petrella

En tanto, el sábado 10, el cielo estará cubierto durante toda la jornada y se espera el alejamiento paulatino del frente frío. Eso permitirá que las máximas suban a entre 16 °C y 18 °C, con menos probabilidad de lluvias y vientos leves.

Para el domingo 11 de octubre, la tendencia sigue siendo de mayor estabilidad y temperaturas en ascenso. Algunos modelos privados todavía marcan probabilidad de lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y máximas cercanas a los 20 °C, así que conviene seguir las actualizaciones.

Qué pasa en las localidades vecinas

Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen y Neuquén capital comparten el mismo escenario, con diferencias de pocos grados. Las lluvias de los últimos días ya dejaron complicaciones en la región: un despiste y vuelco en la Ruta 22 por la intensa lluvia dejó dos heridos. Se recomienda circular con precaución y reducir la velocidad en rutas mojadas.

El Niño en Argentina: las lluvias seguirían hasta marzo del 2027

En diálogo con Infobae, la investigadora del CONICET se refirió a las proyecciones del fenómeno y sus consecuencias en distintas regiones del país.

Según explicó, las lluvias persistentes podrían continuar hasta febrero o marzo de 2027, con especial incidencia sobre los ríos Paraná y Uruguay.

La especialista ubicó el origen de El Niño en una modificación sobre el Pacífico. “Es un fenómeno oceánico que se produce en el océano Pacífico de aumento de nivel del agua, de la temperatura del agua. Eso altera toda la circulación de la atmósfera”, explicó.

Según precisó, los equipos científicos anticipaban su desarrollo desde comienzos de año. “"l Niño es un fenómeno que nosotros venimos pronosticando ya desde el mes de febrero, marzo, que sabíamos que se iba a desarrollar", dijo.

La investigadora sostuvo que el episodio actual ya fue declarado formalmente en junio. "Este fenómeno ya está decretado desde junio. Y estamos empezando a ver claramente el impacto que está teniendo", afirmó.