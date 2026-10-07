La 24ª edición será este fin de semana en el Círculo Italiano, con concursos, videojuegos, música, premios y una gran propuesta por Halloween.

Kabuki llega por primera vez a Cipolletti: Halloween, cosplay, K-pop y 80 músicos en escena.

La 24ª edición de Kabuki tendrá una novedad que cambia el escenario habitual de la convención: por primera vez, el encuentro desembarcará en Cipolletti .

La cita será este sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 13 a 20 , en el Círculo Italiano, ubicado en Hipólito Yrigoyen 777.

La convención, que estaba prevista originalmente en Neuquén, debió cambiar de sede debido a las obras que se realizan en el sector de la avenida Mosconi. La organización decidió mantener las fechas y trasladar toda la propuesta a Cipolletti .

Durante dos jornadas, el público podrá encontrarse con actividades vinculadas al cosplay, K-pop, videojuegos, anime, manga, música, juegos de cartas y distintas comunidades de la cultura pop.

El escenario tendrá 80 músicos

Uno de los momentos más llamativos llegará el sábado con la presentación de la Orquesta Escuela de la Confluencia, que desembarcará en Kabuki con 80 músicos en escena.

La propuesta será uno de los espectáculos de mayor despliegue de toda la convención y permitirá disfrutar de una formación de gran formato en un escenario diferente al habitual.

La presencia de la orquesta sumará además una propuesta musical que buscará reunir a distintas generaciones dentro de una jornada marcada por la cultura pop.

Cosplay, Halloween y premios

El cosplay tendrá uno de los espacios centrales de Kabuki 24.

El concurso “I Love Cosplay” repartirá $400.000 y premios entre los tres primeros puestos, mientras que la Pasarela Cosplay, destinada a mayores de 14 años, tendrá un sorteo de $200.000 entre los participantes.

Claudio Espinoza

Los más chicos también tendrán su espacio con una Pasarela Infantil de Halloween.

El K-pop será otro de los grandes protagonistas. Más de 60 grupos de baile participarán durante las dos jornadas en una exhibición que además tendrá un sorteo de $100.000.

El domingo también habrá karaoke, con inscripción directamente en el evento.

Dibujo, Pokémon, Yu-Gi-Oh! y juegos de rol

La agenda también tendrá propuestas para quienes disfrutan del dibujo y los juegos.

El sábado se realizará un Concurso de Dibujo, con $200.000 en premios. La inscripción comenzará a las 13 y habrá categorías para participantes de 8 a 14 años y para mayores de 15.

Los fanáticos de los juegos de cartas coleccionables podrán participar de actividades de Pokémon TCG y Yu-Gi-Oh!, mientras que también habrá espacios para Beyblade.

Claudio Espinoza

Además, quienes prefieran los juegos de mesa y el rol encontrarán propuestas de Dungeons & Dragons y Vampiro. El airsoft también contará con una actividad propia.

También habrá competencia de videojuegos

El gaming competitivo tendrá su lugar con un torneo de Counter-Strike 2, organizado por Patagonia Esports.

La competencia será en modalidad 1 vs. 1 y tendrá $100.000 en premios para el ganador de cada jornada.

Stands, emprendimientos y cultura pop

El recorrido se completará con stands de artistas, emprendimientos y expositores de distintos puntos del país.

Habrá productos de anime, manga, videojuegos, cosplay, merchandising, ilustración, coleccionismo y TCG, además de distintas propuestas vinculadas a las comunidades que forman parte de Kabuki.

Así, la edición 24 de la convención buscará convertirse en una nueva experiencia para el público del Alto Valle y, especialmente, para quienes se acerquen por primera vez al mundo Kabuki.

Esta vez, el punto de encuentro será en Cipolletti, con una edición especial que combinará cultura pop, Halloween, música y competencias durante todo el fin de semana.