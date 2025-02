Diego Zuñiga juró como secretario de Fiscalización del Municipio

Karina Álvarez, Diego Zúñiga y Rodrigo Buteler.png Karina Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante junto a Diego Zúñiga y Rodrigo Buteler. Alejo Maimo

La secretaría de Fiscalización cumple una función clave en la organización de Cipolletti, ya que actúa como el "poder de policía" de la municipalidad, según palabras del Intendente. "No solamente hacemos inspecciones en los comercios locales para acompañarlos, sino que también hemos participado en la demolición de aguantaderos", destacó Buteler, subrayando el compromiso del municipio con el control y la seguridad.

En materia de tránsito, el jefe comunal resaltó la importancia de la colaboración con la Policía para mejorar la organización vehicular en los distintos barrios de la ciudad. "El rol es de mucho orden, de mucha disciplina, de mucha responsabilidad y creo que Diego sin ninguna duda tiene ese perfil", aseguró.

Respecto a la salida de Regueiro, Buteler se lamentó: "Tuvo que dar un paso al costado, la verdad que fue una lástima porque fue un gran funcionario para la ciudad, dejó muy acomodada el área por suerte. Diego era parte de su equipo, con lo cual esto es un cambio natural dentro de la secretaría".

Los desafíos del nuevo secretario

Entre los desafíos que deberá afrontar Zuñiga, se destaca la licitación del transporte público. "Otro de los desafíos grandes que dejó Gonzalo ya casi terminado es la licitación del transporte público. Esperemos que en marzo se apruebe en el Concejo el pliego para en abril poder ser llamado a licitación", adelantó el intendente. Además, enfatizó la continuidad de proyectos clave como la digitalización de licencias comerciales y de tránsito.

Por su parte, Zuñiga también en declaraciones a este medio dijo: "Es un desafío muy grande por delante. Es una secretaría importante de la ciudad, si bien muy ordenada puertas adentro gracias al gran trabajo que ha hecho Gonzalo Regueiro, es una secretaría fuerte con mucha predisposición y vocación por parte de los miembros que la componen".

El nuevo secretario aseguró que continuará trabajando alineado con las prioridades del intendente. "Tenemos que seguir trabajando en la propuesta del intendente. Una de sus prioridades es el ordenamiento de la ciudad, en materia vial, desburocratización de los trámites y principalmente el servicio de transporte público".

En relación con la organización vial, Zuñiga anunció algunos de los proyectos inmediatos: "El pintado de sendas peatonales, 1000 sendas que está próximo a licitarse. También líneas de frenado, y un proyecto de 10 cámaras más de fotomultas".

Los cambios en el gabinete

El intendente Buteler aprovechó la ocasión para referirse a los recientes cambios en su gabinete. "Fueron dos cambios que yo no hubiese hecho, pero lamentablemente situaciones de la vida cotidiana de cada uno de ellos y desafíos profesionales por delante hicieron que tengan que dejar la función y me obliguen a mí a buscar un reemplazo". Aseguró, además, que no tiene previsto realizar más modificaciones en su equipo de gobierno.

"Es cierto que el ritmo de la Municipalidad es intenso, obviamente todos sabemos que los salarios municipales no son los mejores. Hay muchos condimentos que hacen que a veces algunos funcionarios opten por otro camino", reconoció Buteler.