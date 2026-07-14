Río Negro va por una obra clave: los detalles de la ampliación del Penal 5 en Cipolletti

Con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad y ampliar la capacidad de alojamiento en el Alto Valle Oeste, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos dará luz verde al proceso licitatorio para la esperada obra de infraestructura.

Una nueva inversión provincial, esta vez para reforzar los servicios penitenciarios de Cipolletti. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro avanza con la construcción de nueva infraestructura para el Penal N°5 de Cipolletti , con el objetivo de ampliar la capacidad del establecimiento y mejorar el ordenamiento del sistema de seguridad en la región. La apertura de las ofertas económicas está programada para el próximo 7 de agosto .

La obra, financiada en su totalidad con fondos provinciales , permitirá incorporar un pabellón con capacidad inicial para 36 internos , pensado bajo estrictas normas de funcionalidad y adaptabilidad edilicia.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $567.149.511 , con un plazo de ejecución estimado en 240 días . La cifra confirma la magnitud de la apuesta provincial en materia de infraestructura penitenciaria, un área considerada prioritaria dentro del plan de obras públicas de seguridad.

El proyecto contempla una superficie cubierta total de 243,16 metros cuadrados, distribuidos en 232 m² cubiertos y 11,16 m² semicubiertos en planta baja. La construcción se desarrollará sobre una planta rectangular modular, un diseño que —según los especialistas del área— optimiza el aprovechamiento del espacio y deja abierta la posibilidad de ampliaciones futuras.

El esquema de doble crujía permitirá la división en 12 celdas, todas con ventilación adecuada. Además, el acceso principal será semicubierto y estará preparado para una eventual expansión del edificio en etapas posteriores.

En el sector posterior se ubicará un bloque de servicios de apoyo, que incluirá:

Un office.

Cuatro duchas individuales.

Un núcleo sanitario con cuatro inodoros independientes.

Dos piletones con un sistema de seis canillas con provisión de agua fría y caliente.

Durante el control de ingreso, se identificó a una mujer que intentó ingresar sustancias ilícitas adentro de un profiláctico.

Una política sostenida de obra pública

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la ejecución de obras prioritarias en distintos puntos de la provincia, utilizando recursos propios para garantizar condiciones dignas de habitabilidad, el resguardo de derechos y una mayor eficiencia en los servicios vinculados a la seguridad pública.