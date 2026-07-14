La herramienta que destrabó una inversión clave y permitió duplicar la producción de una pyme de Cipolletti

El respaldo de FOGARÍO le permitió a una empresa gastronómica acceder a un crédito para ampliar su fábrica y aumentar un 100% su capacidad productiva.

El Fondo de Garantía de Río Negro permitió que una pyme cipoleña accediera a un crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Foto: Gentileza.

En un contexto donde acceder a financiamiento suele ser uno de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas, una pyme gastronómica de Cipolletti logró dar un importante salto de crecimiento gracias al respaldo del Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARÍO) .

La herramienta provincial permitió que La Empanadería by Meraki accediera a un crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , con el que concretó una inversión estratégica para ampliar su fábrica de empanadas y pastas.

FOGARÍO actuó como fondo de garantía , facilitando el acceso al financiamiento en un momento de fuerte crecimiento de las ventas.

Gracias a ese respaldo, la empresa pudo superar las dificultades para obtener el crédito y avanzar con la compra de equipamiento esencial para ampliar su capacidad productiva.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que este tipo de herramientas buscan fortalecer el entramado productivo, facilitar inversiones y generar más empleo en la provincia.

La inversión que cambió la producción

El financiamiento fue destinado a la compra de una cámara de frío industrial de 4 HP trifásica, diseñada para cubrir hasta 25 metros cuadrados.

La incorporación de este equipamiento permitió mantener una temperatura constante para conservar productos frescos durante más de 15 días y, al mismo tiempo, duplicar la capacidad operativa de la planta, aumentando un 100% su producción.

"Nos dio una mano para crecer"

Emanuel Manso y Julieta Sastre, fundadores de La Empanadería by Meraki, recordaron que la necesidad de invertir surgió cuando las ventas comenzaron a crecer.

"Hace dos años tuvimos la oportunidad de abrir nuestro local a la calle y, en un momento crítico donde por suerte las ventas eran bastante favorables, necesitábamos un cambio en nuestro equipamiento. Ahí apareció la herramienta de FOGARÍO, que nos dio una mano para hoy tener esta cámara de frío y preservar tanto en cantidad como en calidad nuestro producto", señalaron.

Los emprendedores también recomendaron la herramienta a otras empresas rionegrinas.

"Le recomendamos a todos los emprendedores y empresarios de la provincia la herramienta para que puedan hacer crecer su empresa. La verdad que es bastante fácil, práctica, y tienen un equipo de finanzas que nos brindó apoyo en todo momento y nos solucionó todo", afirmaron.

Una pyme que sigue creciendo

La Empanadería by Meraki nació en 2019 en Cipolletti y desde entonces apostó por la elaboración de empanadas y pastas frescas, sin productos congelados, lo que exige altos estándares de conservación para abastecer a una demanda cada vez mayor.

Con esta inversión, la empresa podrá sostener ese modelo de producción, ampliar su capacidad y continuar su expansión, mientras FOGARÍO consolida su rol como una herramienta para que más pymes de Río Negro puedan acceder al crédito e impulsar nuevos proyectos productivos.