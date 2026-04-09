Más de 55 pymes rionegrinas accedieron al crédito Fogario: cómo inscribirse

En los seis meses de funcionamiento, el fondo logró insertarse en el entramado financiero para impulsar proyectos productivos. No se registraron incumplimientos en las garantías.

Durante los primeros seis meses de funcionamiento, el fondo no presentó incumplimientos en las garantías otorgadas.

El Gobierno de Río Negro celebró la asistencia del Fondo de Garantías de Río Negro ( Fogario ) a las pymes rionegrinas con la entrega de créditos para mejorar las condiciones productivas y consolidarse como una herramienta clave para el desarrollo provincial .

En ese marco, Fogario anunció que entregó créditos a 56 pymes de Río Negro en los primeros seis meses de funcionamiento . Se trata de un incentivo financiero que permite acceder a créditos con una tasa baja de interés, con el objetivo de acompañar el desarrollo productivo en un contexto económico desafiante.

El presidente del Fondo provincial, Lautaro Martínez explicó: “En términos relativos, fuimos la provincia que más creció en menor tiempo dentro del sistema de garantías argentino, y eso no es casual, hay una decisión muy fuerte del Gobierno de Río Negro de acompañar al sector productivo”.

Una herramienta financiera para salvar las pymes rionegrinas

Desde su puesta en marcha, el esquema logró insertarse en el entramado financiero y permitió que distintas empresas accedan a financiamiento para sostener e impulsar proyectos. Esta dinámica favoreció la reactivación de iniciativas que necesitaban un respaldo económico para avanzar.

fogera Las pymes que accedieron al crédito pudieron avanzar con inversiones planificadas.

El desempeño del fondo se apoyó en una decisión estratégica de la Provincia de fortalecer el acceso al crédito en una etapa clave de crecimiento productivo. Además, se sumó la rápida implementación operativa del equipo de trabajo y gestión sostenida de articulación con entidades financieras y actores del sistema productivo.

Los créditos no registraron ningún incumplimiento en las garantías

La herramienta de financiamiento registró una buena recepción entre las pymes rionegrinas, en especial aquellas que habían tenido dificultades para sostenerse económicamente en el tiempo. No solo constituye una ayuda para fortalecer la actividad productiva, ya que a través de las garantías, muchas empresas lograron mejorar sus condiciones de acceso y avanzar en inversiones que tenían previstas.

pyme empaque producción El objetivo del crédito de Fogario es el acompañamiento al sector productivo.

Otro dato relevante es que, durante este período inicial, el fondo no presentó incumplimientos en las garantías otorgadas. Este resultado refleja tanto la solidez del análisis de riesgo como el compromiso de las firmas beneficiadas en el cumplimiento de sus obligaciones.

Con estos indicadores, Fogario proyecta ampliar su alcance en todo el territorio provincial. El objetivo de esta herramienta es acompañar al sector y fortalecer el entramado productivo con herramientas financieras concretas.