En 2 meses, "Fogarío" ya acompañó a 26 pymes rionegrinas

El plan de acceso al crédito para pymes ya garantizó préstamos por más de mil millones de pesos. Cómo se puede acceder al financiamiento.

Fogarío, el sistema de garantía estatal para créditos al sector privado , cerró su segundo mes de gestión con buenos resultados y un crecimiento constante en el acompañamiento financiero a empresas de la provincia. En octubre y noviembre garantizó créditos por $1.086 millones para 26 pymes de 10 ciudades , ayudando a sostener su actividad, impulsar inversiones y cuidar las fuentes de trabajo.

El trabajo combina acuerdos con bancos y asistencia directa a las empresas a través de sus agentes comerciales, para que más pymes puedan acceder a capital de trabajo y financiar su crecimiento. En este período se concretaron 20 operaciones con la banca tradicional y 6 a través del Consejo Federal de Inversiones, mientras que otras 16 siguen en evaluación . La distribución equilibrada entre regiones y sectores productivos permitió evitar concentraciones y asegurar que la herramienta llegue a todo el territorio.

Además, el Fondo obtuvo un rendimiento de inversiones de $306 millones y avanzó en la consolidación de sus procesos internos y trámites regulatorios ante CNV, Caja de Valores y MAV, pasos necesarios para ampliar su operatoria en el mercado de capitales.

En paralelo, Fogarío fortaleció su presencia territorial, especialmente en zonas vinculadas a proyectos estratégicos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y acompañó a cámaras y sectores productivos que buscan integrarse a las cadenas de valor provinciales.

Cómo funciona el plan de acceso al crédito

La herramienta es de fácil acceso para todas las pymes rionegrinas: se completa el formulario de consultas en su página web, y luego son contactadas por el agente comercial más próximo a la localidad para coordinar una entrevista.

El Fondo forma parte de una estrategia integral del Gobierno que apunta a fortalecer el entramado productivo de la provincia, ofreciendo herramientas y acompañamiento técnico a las pymes para que puedan crecer, generar empleo e integrarse en cadenas de valor.