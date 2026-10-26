Más de 2000 chicos participarán de la Maratón Escolar Primaria en Cipolletti

Más de 2000 alumnos de escuelas primarias de Cipolletti participarán de una jornada recreativa y deportiva en el Club Marabunta.

La ciudad se prepara para recibir una de las actividades deportivas escolares más masivas del año. Más de 2000 chicos de 5°, 6° y 7° grado ya confirmaron su participación en una nueva edición de la Maratón Escolar para Escuelas Primarias , una propuesta participativa y recreativa que pondrá a prueba el espíritu atlético de la juventud local.

La jornada es organizada por la Dirección General de Deportes y se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre , en el horario de 9 a 13 , en las instalaciones del Club Marabunta , ubicado en Mengelle 2100 .

La iniciativa se desarrolla en el marco de las celebraciones por el Día Nacional de la Educación Física . El objetivo fundamental del encuentro es promover el desarrollo y fortalecimiento de la práctica deportiva, impulsar la integración entre distintas comunidades educativas y fomentar el disfrute de la actividad física en espacios al aire libre.

Cronograma de actividades y recorrido

La programación de la jornada comenzará a las 9 con una serie de juegos recreativos y deportivos que se extenderán hasta las 10:30. Estos espacios de juego estarán coordinados por la Dirección General de Deportes junto con estudiantes de la UFLO.

El momento central llegará a las 11, cuando se efectúe la largada oficial de la carrera, que constará de un circuito total de 1500 metros. El punto de partida estará ubicado sobre la calle Antártida Argentina, desde donde las delegaciones avanzarán para doblar por la calle La Plata y concluir el trayecto reingresando al predio por la calle Belgrano.

Instituciones educativas confirmadas

Un total de 21 colegios de la localidad formarán parte de la convocatoria. Entre las instituciones públicas que dirán presente se encuentran las primarias 45, 53, 109, 111, 121, 142, 165, 192, 199, 221, 248, 258, 285, 293, 294, 338 y 366.

Asimismo, la nómina de participantes se completa con la presencia del Colegio AMSE “Estación Limay”, el Colegio Almafuerte, la Escuela Patagonia y el Instituto Potenciar.