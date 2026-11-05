El gobernador cuestionó el retiro de Nación de obras en Río Negro y aseguró que la Provincia debió asumir proyectos que quedaron abandonados.

Weretilneck cuestionó a Milei y lanzó una fuerte acusación por las obras paralizadas: "Hay desinterés por el interior".

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei y su política hacia las provincias del interior. Aseguró que el Gobierno nacional muestra un marcado desinterés por las jurisdicciones alejadas de Buenos Aires y advirtió que esa situación obliga a las administraciones provinciales a hacerse cargo de obras que históricamente financiaba Nación.

“Es uno de los gobiernos nacionales con mayor desinterés por el interior”, sostuvo durante una entrevista en Radio Noticias, en el programa Toca Madera. En ese contexto, cuestionó la paralización de obras públicas y detalló cómo Río Negro debió intervenir para evitar que distintos proyectos quedaran inconclusos.

El mandatario provincial fue contundente al describir el vínculo con la administración nacional . Si bien aclaró que se puede estar de acuerdo o no con las políticas económicas del Presidente, consideró que existe una falta de atención hacia las provincias.

“Usted puede estar de acuerdo o no con las políticas nacionales, pero en este caso hay desinterés. Y este desinterés nos obliga a las provincias a hacernos cargo de cosas que habitualmente hacía la Nación”, afirmó.

Sus declaraciones apuntaron especialmente a la decisión del Gobierno de retirar el financiamiento de obras públicas que estaban en marcha y que, en muchos casos, quedaron paralizadas o sin terminar.

Las obras que Nación dejó y que terminará la Provincia

Uno de los ejemplos que mencionó Weretilneck es el de los departamentos del programa Procrear en Bariloche y El Bolsón. Según explicó, se trata de 155 viviendas que quedaron con apenas un 30% de avance.

Ante esa situación, confirmó que Río Negro asumirá los fondos necesarios para completar los trabajos. “La Provincia va a pagar ese 30% en distintas cuotas. Lo vamos a pagar y después lo vamos a terminar con recursos propios”, aseguró.

También se refirió al nuevo campo universitario de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche, que será inaugurado el próximo 2 de diciembre. Según detalló, la obra había quedado abandonada cuando registraba un avance del 93%.

En ese sentido, esta semana se confirmó que el Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso para avanzar con la reparación de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la conectividad, el transporte y la actividad productiva de la provincia. El gobernador Alberto Weretilneck encabezó este jueves la apertura de ofertas económicas presentadas por las empresas interesadas en ejecutar los trabajos.

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de avanzar con recursos y decisiones provinciales frente al deterioro de la infraestructura. “Son rutas que usa el país entero, sabemos la responsabilidad que tenemos y el esfuerzo que exige, pero este desafío nos permite ganar autonomía”, expresó.

Weretilneck aseguró que Río Negro atraviesa una transformación económica

Más allá de sus cuestionamientos a Milei, el gobernador sostuvo que la provincia atraviesa una etapa de oportunidades vinculada con las grandes inversiones energéticas. Entre los proyectos mencionó Vaca Muerta Sur (VMOS), las iniciativas de gas natural licuado (GNL) y las inversiones de YPF.

“Hoy podemos decir que Río Negro va a cambiar definitivamente a partir de los grandes proyectos que se están llevando adelante”, expresó.

En esa línea, planteó que el desafío es aprovechar los recursos naturales, energéticos, productivos y turísticos para diversificar la economía y generar oportunidades para las próximas generaciones.

También destacó el crecimiento de actividades agrícolas, ganaderas y mineras en distintas regiones, y sostuvo que la llegada de inversiones depende de la estabilidad institucional y la previsibilidad.

El vínculo con Neuquén y Chubut y las elecciones de 2027

Durante la entrevista, Weretilneck también habló sobre la relación con los gobernadores de Neuquén y Chubut. Consideró que el trato del Gobierno nacional hacia las provincias contribuyó a fortalecer la articulación regional, más allá de las diferencias políticas.

“Hay una conjunción de intereses porque el olvido y el trato nacional hacia las provincias es tan fuerte que hace que tengamos una relación mucho más cotidiana entre nosotros”, afirmó.

En otro tramo, se refirió a las elecciones provinciales de 2027 y reconoció que julio podría ser una alternativa para definir la fecha de votación. Explicó que deben contemplarse las condiciones climáticas, la temporada turística y el calendario de cosecha de peras y manzanas.

También habló de la economía y las paritarias estatales

El gobernador analizó además la caída de los recursos que reciben las administraciones provinciales y municipales. Sostuvo que el estancamiento de los ingresos fiscales y las dificultades económicas impactan sobre las cuentas públicas.

En ese escenario, defendió la necesidad de ajustar los gastos a los recursos disponibles y consideró que las negociaciones salariales deben estar vinculadas con la evolución de la inflación.

Incluso, pese a sus fuertes cuestionamientos al Presidente, reconoció un aspecto positivo de su gestión: “Así como cuestiono a Milei y muchas otras cosas, también hay que reconocer que el tema inflacionario es un acierto ”.

Para Weretilneck, la baja de la inflación puede generar mayor estabilidad económica y confianza, aunque advirtió que todavía existen dificultades para los trabajadores y las administraciones públicas.