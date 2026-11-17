Trabajadores, comerciantes y familias compartieron sus expectativas durante la audiencia pública. La iniciativa despierta interés por su impacto económico y las posibilidades para las nuevas generaciones.

Vecinos de Sierra Grande participan de la Audiencia Pública por el proyecto Argentina LNG.

La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG reunió en Sierra Grande a vecinos, trabajadores, comerciantes y especialistas que expusieron sus expectativas sobre el futuro económico de la región. La iniciativa energética, considerada una de las inversiones más importantes del país, despertó expectativas por la generación de empleo , el crecimiento de las empresas locales y las posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Durante la jornada, representantes de diferentes sectores compartieron sus experiencias y opiniones sobre el impacto que podría tener el emprendimiento. Los testimonios forman parte del proceso de participación ciudadana impulsado por la Provincia de Río Negro .

La audiencia constituye una instancia dentro del proceso de evaluación ambiental de Argentina LNG , donde las autoridades reciben aportes, observaciones y planteos de la comunidad que deberán ser analizados antes de avanzar con las decisiones correspondientes.

El empleo y la posibilidad de construir un futuro en Sierra Grande

Uno de los testimonios fue el de Lucrecia, empleada administrativa del Consejo Escolar de Sierra Grande, quien relató cómo la incorporación de su marido al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) modificó la economía familiar.

“Nos cambió la vida como familia, y es un inicio de lo que puede continuar con Argentina LNG”, expresó la mujer, quien también destacó las posibilidades laborales que podrían abrirse para sus tres hijas.

Una de ellas estudia bioquímica en Bahía Blanca y su principal deseo es regresar a su ciudad natal para ejercer profesionalmente. “El anhelo es que vuelva a ejercer su profesión en la localidad”, sostuvo durante su exposición.

Lucrecia también valoró las transformaciones que observa en la localidad y destacó la participación ciudadana. “Es una jornada muy democrática, ver que la gente apoya el proyecto es muy bueno”, manifestó ante los presentes.

Los trabajadores de la construcción apuestan al crecimiento

Por su parte, Santiago, trabajador de la construcción, expresó su respaldo a la iniciativa y remarcó la importancia de generar condiciones laborales que permitan a las familias permanecer en sus localidades sin tener que emigrar.

“Hoy venimos a acompañar la apertura de este proyecto; queremos que siga el desarrollo y el progreso de la provincia, es una oportunidad importante para los rionegrinos”, señaló durante su intervención en la audiencia.

El trabajador sostuvo que la generación de empleo genuino representa una condición fundamental para mejorar la calidad de vida. Además, destacó la importancia del debate público y la participación de los ciudadanos en estas decisiones.

Los pulperos de Las Grutas también ven nuevas oportunidades

Desde la Asociación Civil Pulperos Las Grutas, Elsa manifestó su acompañamiento al emprendimiento energético y señaló que las oportunidades laborales podrían beneficiar especialmente a los jóvenes y trabajadores vinculados con las actividades productivas regionales.

“Imaginamos un gran futuro. Venimos a apoyar el proyecto, a nosotros nos favorece porque tenemos muchos jóvenes y gente para trabajar; esa gente tiene la oportunidad de tener un trabajo seguro”, afirmó durante su exposición.

Otro de los participantes fue Marcelo, peluquero residente de Sierra Grande desde hace nueve años, quien destacó el movimiento económico que comenzaron a generar los proyectos energéticos y la llegada de nuevas empresas a la localidad.

“Atraen gente y muchas empresas, hay una mirada muy positiva respecto al crecimiento económico y social. Sierra Grande se merece crecer también cuidando nuestros recursos naturales”, expresó, incorporando la importancia de la protección ambiental.

Argentina LNG y su impacto en la economía de Río Negro

El director de la consultora Economía y Energía, Nicolás, también participó de la audiencia y destacó la dimensión económica del emprendimiento, al que consideró una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas.

Según explicó, Argentina LNG podría convertirse en una importante fuente de trabajo y, a largo plazo, contribuir al desarrollo de un nuevo polo petroquímico, con efectos sobre la actividad económica provincial y nacional.

La audiencia pública en Sierra Grande continúa como espacio de participación y debate sobre el proyecto. Los testimonios y observaciones serán incorporados al análisis provincial, mientras la comunidad plantea sus expectativas sobre empleo, desarrollo económico y protección ambiental.

La jornada puede seguirse en vivo a través de la transmisión oficial en YouTube.