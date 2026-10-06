Euge Quevedo promete revolucionar el Alto Valle: cuándo se presenta en el Patagonia Fest.

La popular cantante que supo emocionar a Leo Messi vendrá a la zona para el evento que reunirá a miles de fanáticos. También estará en otra fiesta importante regional.

El próximo 21 de noviembre el Complejo La Masía abrirá sus puertas en Fernández Oro para albergar la primera edición del Patagonia Fest , un evento de gran envergadura que reunirá a miles de fanáticos provenientes de distintos puntos de la región.

El plato fuerte de la noche estará encabezado por la inconfundible voz de Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos (LBC) , quienes prometen hacer delirar al público con un show cargado de energía, cuarteto y los grandes éxitos que suenan en todo el país.

Pero la grilla no se queda ahí. Para completar una propuesta artística de primer nivel, el festival contará con las actuaciones estelares de Christian Herrera y el grupo Carafea , aportando una gran diversidad de géneros y garantizando 12 horas de música en vivo sin pausa.

Puntos de venta habilitados en la región

Ante la alta expectativa generada en el Alto Valle, la organización informó que las entradas ya se encuentran disponibles de manera presencial en los siguientes puntos oficiales:

Fernández Oro: Te Barber Club (Roca y Saavedra)

Neuquén: Mix Láser (Buenos Aires 329)

Cipolletti: El Pozo (Villegas 149)

Centenario: Huellas (Honduras 667)

Plottier: Ángeles y Demonios (San Martín 1096)

Cinco Saltos: Alto Estilo (Blumetti 575)

General Roca: Hey Jude (Italia 1542)

Asimismo, para aquellos que prefieran la comodidad de la compra digital o residan en otras localidades, los tickets ya se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma oficial www.eventpass.com.ar.

El Complejo La Masía se alista para recibir una infraestructura acorde a la magnitud del evento, consolidando a Fernández Oro como uno de los epicentros culturales y musicales más importantes de la Patagonia durante este mes de noviembre. Como se sabe, Euge Quevedo supo emocionar al mismísimo Leo Messi al entonar el himno previo a un partido de la selección argentina de fútbol.

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También estará en la Fiesta del Pétroleo en Catriel

Catriel se prepara para celebrar una edición especial de la Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía, que este año llegará a su décima edición. La Municipalidad presentó oficialmente la grilla y confirmó dos jornadas de música, propuestas gastronómicas y actividades para toda la comunidad.

La fiesta se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, aprovechando el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El escenario estará ubicado en el predio del Acceso Sur de Catriel y la entrada será libre y gratuita.

La programación tendrá propuestas de rock, folklore y cuarteto. El sábado 5 de diciembre será el turno de Kapanga, la reconocida banda liderada por Martín “El Mono” Fabio, y Los Campedrinos, dúo de folklore integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili.

La jornada también contará con la participación de artistas locales, aunque la Municipalidad todavía no difundió la grilla completa ni los horarios de cada presentación.

El domingo 6 de diciembre, en tanto, el cierre estará a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, una de las propuestas de cuarteto que viene ganando protagonismo en la escena nacional.