La diputada rionegrina presentará Inquebrantable el viernes 16 de octubre junto a Sara Akhavan. El encuentro será en el Casino del Río, con inscripción previa.

Lorena Villaverde presenta su libro en Cipolletti junto a una escritora que sobrevivió a la persecución en Irán.

La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde , presentará su libro " Inquebrantable " en Cipolletti , en un encuentro que reunirá historias de persecución, libertad y reconstrucción personal. La actividad contará con la participación de la escritora y conferencista iraní Sara Akhavan , quien compartirá su experiencia como sobreviviente de la persecución del régimen de Irán.

El encuentro, titulado “Sobrevivientes — Inquebrantables” , se realizará el viernes 16 de octubre, a las 17, en el Auditorio del Hotel Casino del Río, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1286.

La propuesta busca abrir un espacio de conversación sobre la libertad de conciencia, el costo de defender las propias convicciones y la posibilidad de transformar experiencias adversas en un nuevo propósito.

De qué trata el libro que presentará Lorena Villaverde

En Inquebrantable, Villaverde aborda aspectos de su experiencia personal y política, además del impacto que puede tener la estigmatización pública sobre las personas y sus familias.

La obra propone una reflexión sobre la recuperación de la propia voz frente a situaciones difíciles y los desafíos de sostener las convicciones personales en contextos de exposición pública.

La presentación en Cipolletti estará acompañada por el testimonio de Akhavan, cuya historia está atravesada por la persecución y la defensa de la libertad de conciencia.

Quién es Sara Akhavan y cuál será su participación

La escritora y conferencista iraní participará como invitada de honor y compartirá su recorrido como sobreviviente de la persecución del régimen iraní.

Las experiencias de ambas, desarrolladas en contextos diferentes, serán el punto de partida para conversar sobre la libertad, la adversidad y las consecuencias de alzar la voz.

Antes de su visita a Río Negro, Akhavan participará el miércoles 14 de octubre, a las 17, de un encuentro en el Congreso de la Nación junto a Villaverde.

La actividad en Cipolletti es impulsada por Mujeres Fénix, en articulación con Hojas del Sur, editorial de Inquebrantable y de la próxima publicación de Akhavan.

Dónde será el encuentro y cómo inscribirse

La presentación se realizará con cupos limitados y requiere inscripción previa.

Los datos del encuentro:

Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

Horario: 17.

Lugar: Auditorio Hotel Casino del Río.

Dirección: Ruta Nacional 22, kilómetro 1286, Cipolletti.

Organiza: Mujeres Fénix.

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1VeApnglZC3Jea2S_oPCYAbH1ll7NdV_NGUDAy-i-J08/viewform