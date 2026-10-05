Desalojaron la toma de terrenos en Allen: el predio estaba destinado a viviendas del IPPV

Un operativo policial ejecutó el desalojo de un predio ocupado en Allen en un terreno destinado a la construcción de viviendas del IPPV.

La Policía desalojó una toma en Allen. Las familias se habían asentado en tierras destinadas al IPPV.

Un importante operativo de la Policía de Río Negro se desplegó durante la madrugada de este lunes 5 de octubre en Allen para liberar un predio tomado. La medida se llevó a cabo sobre la calle Bahía Blanca , en el sector delimitado entre el canal de riego y las vías del tren , en inmediaciones de los barrios 56 Viviendas y 11 de Noviembre .

El procedimiento contó con la presencia del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) , efectivos de la Policía Montada y la utilización de maquinaria pesada para remover las estructuras precarias levantadas en el predio.

Las tierras pertenecían originariamente a la Municipalidad de Allen y habían sido cedidas al Gobierno de Río Negro para ser administradas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) . El proyecto prevé la construcción de viviendas sociales destinadas, en primera instancia, a familias que cuenten con algún integrante con discapacidad.

En lo que va de 2026, hubo dos tomas en Allen.

El recorrido del conflicto en la Justicia

La ocupación del lote comenzó a mediados de junio, momento en el que decenas de familias se afincaron en el lugar. La situación derivó en la apertura de una causa penal por usurpación radicada en la Fiscalía de Allen.

Durante el trámite judicial, la causa atravesó distintas instancias. El 2 de julio, la jueza de Garantías Natalia González desestimó un primer pedido de desalojo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, tras una nueva presentación, la misma magistrada autorizó la medida el 8 de julio, dejando en suspenso su ejecución hasta tanto se agotaran las vías de apelación.

Posteriormente, la resolución fue recurrida por la Defensa y el expediente llegó al Tribunal de Impugnación, organismo que el 21 de septiembre rechazó el último planteo defensivo. Al quedar firme la orden judicial, se dio luz verde al procedimiento de desalojo concretado en las primeras horas de la jornada.