La influencer oriunda de Bariloche contó una particular experiencia durante una cita y cuestionó la actitud del joven con el que había salido. El episodio abrió una discusión sobre los códigos a la hora de pagar en los primeros encuentros.

Una cita, una cuenta y un debate viral: el relato de la rionegrina Catalina Wandyk que encendió las redes.

En las últimas horas la anécdota de Catalina Wandyk planteó una discusión que rápidamente dividió opiniones: ¿quién debería pagar cuando una persona se ofrece a invitar la cena?.

Wandyk, licenciada en Ciencias de la Comunicación y locutora, suele publicar en sus redes contenidos en formato "storytime" y videos en los que plantea situaciones vinculadas con las relaciones, las citas y los vínculos. Esta vez, su relato generó una fuerte repercusión y llegó a plataformas como X e Instagram.

Según contó, durante el encuentro el joven se había ofrecido a invitar la cena. Sin embargo, al momento de pagar, la situación tomó otro rumbo y terminó generando el planteo que posteriormente llevó a sus seguidores y usuarios de las redes a debatir sobre las reglas no escritas de una primera cita:

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la cuestión de la propina. En el episodio, el gasto terminó siendo compartido en una proporción que incluía el clásico 10% correspondiente a la propina, algo que para una parte de los usuarios no representó ningún inconveniente: consideraron razonable que cada uno afrontara su parte.

Pero otra parte de quienes reaccionaron al relato coincidió con Wandyk y cuestionó la situación desde otro lugar. Para este grupo, el problema no estaba necesariamente en dividir el gasto, sino en que el joven había planteado inicialmente que él invitaría la cena, para luego trasladarle parte del costo.

Así, lo que comenzó como una anécdota personal terminó convirtiéndose en un debate mucho más amplio sobre las expectativas que existen en las primeras citas y los códigos de cortesía que todavía persisten alrededor de quién debe hacerse cargo de la cuenta.

¿Invitar significa pagar todo?

La discusión volvió a poner sobre la mesa una cuestión que genera opiniones encontradas: qué significa exactamente "invitar" cuando dos personas salen a comer.

Mientras algunos usuarios consideran que actualmente lo habitual es dividir la cuenta o pagar proporcionalmente lo que consumió cada uno, otros sostienen que, si una persona dice explícitamente que invita, no debería modificar esa condición al momento de recibir la cuenta.

Wandyk es conocida además por su trayectoria vinculada a la comunicación y por su participación en certámenes de belleza. Fue coronada Miss Universo Río Negro 2026 y posteriormente alcanzó el lugar de cuarta finalista en el certamen nacional. Además, actualmente, el rol de Catalina dentro del ecosistema de La Libertad Avanza (LLA) se ha consolidado principalmente como una comunicadora, activista e influencer de las "ideas de la libertad" en plataformas digitales, combinando su perfil en certámenes de belleza con su militancia partidaria.