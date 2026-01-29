La Policía recuperó una bicicleta robada que vendían por Facebook

El mismo damnificado descubrió la publicación. Efectivos de la Comisaría 4ta detectaron que la llevaba un hombre por el acceso Luis Toschi y lo atraparon.

La flamante bici que le robaron a un vecino y la ofrecían por Facebook. La policía la recuperó en el cruce de la calle Toschi y la Ruta 22.

Un vecino de Cipolletti denunció días atrás que le habían robado su flamante bicicleta rodado 29. En la presentación policial dijo que el hecho había ocurrido en la calle Jorge Newbery , en inmediaciones entre Colombia y Ecuador, barrio Don Bosco.

Posteriormente, el damnificado descubrió que el rodado estaba siendo ofrecido a la venta por un desconocido a través de Facebook y lo reconoció como de su propiedad, por lo que dio aviso inmediato al personal policial.

Con esa información, efectivos de la Comisaría 4ta iniciaron una pesquisa que les permitió detectar a un hombre que transitaba en una bici con las mismas características a la sustraída.

Le pidieron los papeles de la bici

Los policías montaron un operativo cerrojo y en el cruce de la calle Luis Toschi y la Ruta Nacional 22, donde se encuentra la estación de servicios de la Automóvil Club, lo interceptaron.

Al ser identificado, el sujeto manifestó dedicarse a la compra y venta de bicicletas, aunque no pudo presentar documentación que acreditara la procedencia del rodado, precisaron fuentes de la fuerza policial.

Finalmente, la bici fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia, mientras que el propietario presentó la factura de compra, que acredita su propiedad, por lo que debía ser restituida.

Controles de madrugada: secuestraron tres autos y cuatro motos

En un nuevo operativo de control de tránsito realizado por personal del área de Tránsito del municipio de Cipolletti y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) secuestraron autos y motos por distintas irregularidades con el objetivo de “prevenir siniestros y garantizar la seguridad vial”.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 22 del miércoles y las 4 de la madrugada del jueves en distintos sectores de la ciudad. En esas seis horas retuvieron tres autos, uno por alcoholemia positiva y dos por falta de documentación. Además, se secuestraron cuatro motocicletas, tres por falta de documentación y una por alcoholemia positiva.