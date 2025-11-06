Recuperaron en Cipolletti una bici que habían robado al Municipio de Neuquén

Lo encontraron por el GPS. Lo encontraron en el acceso a la ciudad y estaba en poder de un menor. Intervino la SENAF.

La bicicleta de Neuquén recuperada por la policía cipoleña. Andaba en ella un menor de edad.

Un menor de edad fue demorado en Cipollett i por circular en una bicicleta del servicio de alquiler que ofrece Municipio de Neuquén que había sido robada poco antes.

El rodado, que además de los pedales se impulsan con electricidad , son de uso público y tienen un costo de 500 pesos la hora, de acuerdo a lo que informa el Municipio de la vecina capital. Pero también se destaca que poseen un dispositivo de monitoreo GPS " para mayor seguridad ".

Ese sistema de geolocalización permitió a la Policía rionegrina detectar donde se encontraba. El dato informado a través del Comando Radioeléctrico llevó a efectivos del Destacamento Especial 114 del barrio El Manzanar a realizar un procedimiento que permitió recuperar el vehículo.

Operativo para atrapar al ciclista

Con la información se implementó un operativo cerrojo con la participación de móviles policiales que lograron interceptar la bicicleta en inmediaciones de las calles Pacheco y 1° de Mayo, en el acceso al centro cipoleño, por lo que se presume que atravesó uno de los puentes que unen ambas provincias.

El rodado, de color rojo e identificado con la inscripción “Neuquén Capital #SIBICI N°25”, era conducido por un menor de edad, quien fue demorado de manera preventiva y trasladado a la unidad para las actuaciones correspondientes.

La fiscalía dispuso el secuestro de la bici y el inicio de las actuaciones por el delito de encubrimiento. Asimismo, se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y se notificó a los progenitores del menor. Finalmente, personal de la Municipalidad de Neuquén se hizo presente para la restitución de la bicicleta recuperada.

Un medio saludable para moverse por la ciudad

Como otras ciudad de distintas partes del mundo, el municipio neuquino ofrece bicicletas para moverse evitando el uso de automotores.

La propuesta se denomina "SiBici Eléctricas" y destacan que "es el nuevo sistema de bicicletas públicas con asistencia eléctrica que la Municipalidad de Neuquén pone a tu disposición".

Bicis Nqn 2

"Diseñado para que puedas moverte por la ciudad de forma más ágil, fácil, cómoda, saludable y sustentable, es ideal para recorrer largas distancias, subir pendientes sin esfuerzo o simplemente disfrutar del aire libre mientras llegás a tu destino", resaltan.

Las bicis están disponibles todos los días de 7 a 20, y tienen un costo de $500 la hora. Los usuarios la pueden devolver en cualquiera de las estaciones habilitadas. Se trata de unidades monitoreadas con GPS para mayor seguridad.

Para acceder a una de ellas hay que registrarse en un link y esperar la aceptación. Luego se baja una app que informa las distintas estaciones donde se encuentran y la disponibilidad.