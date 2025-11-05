Quién es la joven y querida mujer que se accidentó en la Ruta 151 camino a Cipolletti y está grave

Profesional de la salud y madre de dos pequeños, se llevó la peor parte en el accidente del martes. Rezan por ella.

Destruidos quedaron los autos tras el choque frontal en la ruta 151. Una conocida mujer en grave estado.

Carla Fernández había iniciado poco antes uno de sus dos viajes semanales al Alto Valle (en esta oportunidad Cipolletti ) para cumplir tareas en una empresa. Es una nutricionista muy conocida y estimada en Catriel y en toda la región .

Tiene apenas 34 años , el destino le jugó una muy mala pasada en la temida Ruta 151 y hoy sus seres queridos rezan para que pueda superar este duro trance. Manejaba un Toyota Etios cuando fue chocada de manera frontal por un Citroën Picasso que transitaba fuera de control y lucha por su vida.

Madre de dos pequeños hijos e incansable trabajadora, sufrió según el parte médico oficial, múltiples fracturas en piernas, cadera y coxis , además de una hemorragia interna .

Mientras parecía inminente el traslado desde el Hospital de Catriel Dra. Cecilia Grierson un centro de mayor complejidad en Neuquén, su mamá Graciela Ríos, agradeció a través de medios locales como Catriel 25 la preocupación de todo el personal del sanatorio y dijo que luego de las cirugías practicadas a su hija, se aguardaba su estabilización para la derivación a la capital neuquina.

Qué se sabe del accidente

La tan deteriorada ruta 151 continúa siendo escenario de graves y fatales accidentes. Sin ir más lejos, el martes se produjo este choque frontal a 40 kilómetros de Catriel. El siniestro sucedió cerca de las 7 en el tramo conocido como La Escondida, en cercanías de Medanito y así como Fernández resultó con graves heridas, los ocupantes del Picasso, que viajaban desde Plottier hacia Buenos Aires, se salvaron de milagro.

La conductora de ese rodado sólo sufrió algunos golpes y su acompañante una fractura en la muñeca derecha, pero ambos fueron dados de alta en las últimas horas.

Accidente ruta 151 La triste escena del violento choque frontal en la ruta 151.

De acuerdo con los primeros peritajes, el Citroën circulaba en sentido sur-norte y habría intentado adelantar a un camión, cuando una mala maniobra -o tal vez el pésimo estado de la calzada- terminó en tragedia. Perdió el control e impactó de frente y de costado contra el Etios de Fernández, que no tuvo tiempo de esquivar.

La violencia del impacto fue tal que los autos quedaron reducidos a chatarra. Fragmentos de carrocería se desparramaron a varios metros del asfalto y los Bomberos tuvieron que trabajar contrarreloj para rescatar a la conductora del Etios, atrapada entre los hierros retorcidos.

El operativo movilizó al personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y personal médico del Hospital "Cecilia Grierson". Los agentes policiales controlaron el tránsito en la Ruta Nacional 151 para asistir a los heridos, retirar los vehículos de la calzada y garantizar la seguridad vial en la zona.

Antecedente fatal y cercano en la ruta 151

Días pasados, una joven mujer que vivía en Cinco Saltos falleció en el choque múltiple y fatal de la Ruta 151. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio y con el correr de las horas se conoció la identidad de la víctima.

Según revelaron allegados a la investigación, en el sangriento siniestro perdió la vida Pamela Estefanía Quintana, de apenas 31 años.

RUTA 151- ACCIDENTE- MUERTE- Gentileza Bomberos Voluntarios de Barda del Medio

La profunda tristeza se vio reflejada en las redes sociales. “Grupo Picunche acompaña en este dolor tan grande a la familia San Martin, familia Quintana y familia Fernández por la dolorosa perdida de Pamela Quintana (Q.E.P.D)”, fue uno de los mensajes.

“La comunidad educativa de la Escuela N°291 comunica el fallecimiento de la Sra. Pamela Quintana, madre de nuestro estudiante Bautista. Acompañamos en este inmenso dolor a su familia”, indicaron, por su parte, desde el colegio.