Se gritó con alma y vida: Cipo le ganó a Deportivo Rincón en la última y es líder

El albinegro superó 2 a 1 frente al conjunto neuquino en La Visera con un gol agónico de Andrés Almirón.

En un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la zona 3, Cipo derrotó a Deportivo Rincón por la fecha 14 del Federal A. El equipo de Fabián Enríquez llegó a la victoria con un gol de Andrés Almirón en el minuto 94, cuando el partido se moría.

Con este resultado, el albinegro llega a lo más alto del grupo y festejó en el "día del padre".

Enríquez realizó cuatro modificaciones en el once titular, mientras que en el León debutó Germán Noce como entrenador.

En un partido con pocas situaciones y varias imprecisiones, donde no abundaron las jugadas colectivas, el trámite fue parejo.

ON - Futbol Cipolletti vs Deportivo Rincon (13) Omar Novoa

Para abrir el marcador, el local se exigió al máximo con su mejor acción de equipo. Benjamín García le puso un pase largo a su hermano Nehuén por izquierda. Gonzalo Lucero pasó al ataque, recibió el toque del "3" y llegó al fondo para tirar el centro de primera.

En el vértice del área chica apareció Maxi López para desviar el balón y mandarla a guardar con un toque sutil. Fueron tres zurdos interviniendo por izquierda, en una gran maniobra del local.

Sin embargo, Cipo no pudo aguantar la ventaja. Pasaron menos de cinco minutos hasta el empate de Rincón. Cristian Estigarribia bajó un pelotazo largo de Carlos Esteves desde el fondo, combinó con Áxel Oyola y este le devolvió el pase al "9", que se fue mano a mano con Crespo. La definición del atacante fue de zurda y al segundo palo para igualar las acciones.

cipo vs deportivo Rincón omar novoa

Rincón se acomodó rápido y pudo jugar de igual a igual. Si bien no tuvo chances claras para el segundo, la disputa del balón fue más repartida.

Cipo generó una oportunidad antes del descanso, pero el zurdazo de Sebastián Jeldres fue a la posición del Oso Sánchez, que respondió bien.

En el complemento, el empate empezó a cerrarle más a Rincón, sobre todo cuando Noce decidió sacar a Estigarribia y Facundo Miguel.

Por su parte, Cipo lo fue a buscar, aunque le costó mucho generar peligro.

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Los técnicos movieron piezas, pero el trámite no se alteró. La pelota estuvo mucho por el aire y el árbitro Valentín Pompei evitó sacar tarjetas cuando en más de una oportunidad debió amonestar, sobre todo a algún jugador visitante.

Cuando todo parecía indicar que se repartirían los puntos, el albinegro pudo volver a mostrar su fútbol en la última jugada. Sin revolearla y buscando al compañero, Martín Peralta recibió un lateral contra la línea y tocó al medio.

Andrés Almirón combinó hacia la puerta del área con López, que le devolvió la pared y el chaqueño metió un zurdazo inatajable al primer palo.

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Un estallido de alegría que se dio en La Visera y se festejó en cualquier lugar de la ciudad, la región y el país donde haya un hincha del Capataz.

En la zona 3, la más pareja del Federal A, Cipo vuelve a subirse a la punta a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular.

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SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Andrés Almirón, Víctor Manchafico, Benjamín García y Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón y Maxi López; Andrés Domínguez y Sebastián Jeldrés. DT: Fabián Enríquez

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Cristian Correa, Daniel Carrasco, Axel Oyola y Juan Achetoni; Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce

Goles: PT 17 Maxi López (C), 22 Estigarribia (DR). ST 49 Almirón (C).

Cambios: ST 15 Juan Albertinazzi y Cristian Cangá por Miguel y Estigarribia (DR), 19 Federico Acevedo, Martín Peralta y Sebastián Rivas por Jeldrés, Domínguez y Lucero (C), 28 Edgardo Cano, Rodrigo Montes y Jair Blanco por Ávila, Correa y Carrasco (DR), 32 Sergio Ranquehue por Obregón (C).

Árbitro: Valentín Pompei

Cancha: La Visera