Quiso evitar un control en la Ruta 22, lo interceptaron y encontraron una sorpresa inesperada

Intentó evitar un control policial en el Alto Valle, pero lo interceptaron y descubrieron que circulaba en un furgón buscado por robo.

El operativo se llevó a cabo a la altura de Villa Regina, en el kilómetro 1.127. Foto: Gentileza.

Lo que parecía ser un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 22 terminó revelando una situación mucho más grave. Un conductor intentó esquivar el operativo policial, pero su maniobra levantó sospechas y derivó en un procedimiento que terminó con el secuestro de un vehículo robado.

Todo ocurrió a la altura de Villa Regina , en el kilómetro 1.127, donde efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales realizaban controles preventivos sobre uno de los corredores más transitados del Alto Valle.

Según se informó, el vehículo circulaba desde la zona de Godoy hacia Villa Regina cuando, al advertir la presencia policial, el conductor realizó una maniobra evasiva para no pasar por el puesto de control .

La actitud no pasó inadvertida. Los uniformados observaron la secuencia y rápidamente interceptaron el rodado en una calle lindante a la ruta para realizar las verificaciones correspondientes.

El dato que complicó todo

Al identificar al conductor, un hombre de 41 años, los efectivos detectaron una primera irregularidad: no contaba con licencia habilitante para conducir.

Pero la situación se agravó cuando comenzaron a revisar la documentación del utilitario. Como el hombre no era el titular registral, avanzaron con controles más exhaustivos sobre el rodado.

El furgón tenía pedido de secuestro por robo

Aunque los números de motor y chasis no presentaban anomalías visibles, la consulta en las bases oficiales arrojó el dato más comprometedor.

El vehículo, un Chevrolet Corsa Combo, registraba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de mayo en una causa por robo investigada por la Comisaría 21° de General Roca.

Tras confirmar la información, intervino la Fiscalía descentralizada de Villa Regina, que ordenó el secuestro inmediato del vehículo, la documentación presentada y el inicio de actuaciones judiciales para determinar responsabilidades.

Un control rutinario que terminó descubriendo algo mayor

El procedimiento volvió a poner en evidencia la importancia de los controles preventivos que se realizan en las rutas de Río Negro.

Lo que empezó como una maniobra para evitar un control terminó dejando al descubierto un vehículo que era buscado por la Justicia desde hacía más de un mes.

Otros operativos en la región: recuperaron vehículos robados y detuvieron a sospechosos

En apenas unas horas, distintos operativos desplegados por la Policía en el Alto Valle terminaron con el secuestro de varios vehículos vinculados a irregularidades judiciales y con conductores demorados en distintos procedimientos realizados en Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro.

Los procedimientos se originaron a partir de patrullajes preventivos, controles de rutina, alertas de vecinos e investigaciones que permitieron detectar vehículos con pedidos judiciales vigentes y otras irregularidades.

Uno de los operativos ocurrió durante la madrugada del 20 de junio, en pleno centro de Cipolletti. Cerca de las 2:30, efectivos de la Comisaría Cuarta que realizaban recorridas preventivas interceptaron en la esquina de Roca y Miguel Muñoz una motocicleta Honda XR 190cc roja y blanca.

Al identificar al conductor, un joven de 23 años, los policías descubrieron que no era el titular del rodado y además circulaba sin contar con el seguro obligatorio vigente.

Ante las irregularidades detectadas, la moto fue secuestrada y el conductor trasladado a la unidad policial en calidad de demorado.

Pero ese no fue el único procedimiento que encendió las alarmas. Horas antes, una investigación iniciada a partir de publicaciones en redes sociales llevó a efectivos del Destacamento 114° a desplegar un operativo en el barrio Los Olmos, también en Cipolletti.

La información apuntaba a que un auto robado se encontraba oculto en una vivienda de calle Las Lilas. Al llegar al domicilio, los efectivos se encontraron con una escena reveladora: un Fiat Palio completamente abandonado y ya desmantelado, sin sus cuatro ruedas.

Tras verificar los datos del vehículo, confirmaron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 26 de mayo de 2026, en una causa investigada por la Comisaría 21° de Neuquén.

El automóvil fue inmediatamente secuestrado y trasladado a sede policial, mientras avanza la investigación para determinar quiénes estuvieron involucrados en la maniobra.

La seguidilla de procedimientos dejó en evidencia cómo los controles preventivos, sumados a las denuncias y tareas de inteligencia, siguen siendo herramientas centrales para detectar delitos y recuperar vehículos vinculados a causas judiciales en la región.