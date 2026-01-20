Amenazó a su ex con un hacha a la madrugada y se encerró con los hijos en su casa

El hombre ingresó al domicilio, pese a tener una prohibición de acercamiento. Intentó atacarla con el arma y fue detenido.

El hombre fue reducido por personal policial luego de intentar atacar a su ex. Foto: Archivo.

Un hombre fue detenido luego de que intentó atacar a su ex pareja con un hacha . El agresor ingresó al domicilio de la víctima, pese a tener una prohibición de acercamiento , la amenazó e buscó agredirla. Este martes, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el agresor .

Según relató la fiscal en la audiencia, el hecho ocurrió este lunes, alrededor de la 1:45 de la madrugada , en un domicilio del barrio Esperanza, en El Bolsón.

Dentro de la vivienda se encontraba la mujer junto a sus tres hijos menores de edad cuando el progenitor, quien tenía una prohibición de acercamiento, ingresó sin autorización utilizando la copia de una llave.

La amenazó con un hacha y se encerró con sus hijos

Cuando la víctima se dio cuenta lo que estaba ocurriendo, llamó a la Comisaría de la Familia. Al llegar el personal policial, la mujer salió corriendo de la vivienda y por detrás el agresor la intentó perseguir con un hacha amenazándola.

"El hombre se encerró en la vivienda con los menores por varios minutos hasta que desistió y pudo ser reducido", aseguraron desde el Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, la fiscal planteó que el imputado además incumplió con la medida cautelar dictada por el Juez de Paz que había ordenado la prohibición de acercamiento al domicilio y la mujer, y de todo tipo de contacto.

En este contexto, la fiscalía formuló cargos contra el agresor por los delitos de violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas y desobediencia judicial.

