Un hombre fue detenido por robar carne de un comercio junto a su hijo menor de edad

El hecho ocurrió durante la madrugada. Fue detenido a pocas cuadras del local con varios cortes de carne y lácteos.

El hombre fue detenido con la mercadería ante los ojos de su hijo de 14 años.

Este martes por la madrugada, un hombre fue protagonista de un robo en un comercio junto a su hijo menor de edad . Se llevó distintos cortes de carne, lácteos y atados de cigarrillos luego de violentar el ingreso del comercio. Fue detenido a las pocas cuadras y esta mañana fue imputado por el Ministerio Público Fiscal.

El hombre fue acusado por el delito de robo agravado por la participación de un menor al sustraer varios cortes de carne de un comercio , siendo responsable a título de autor.

Según describió el fiscal en la audiencia llevada a cabo esta mañana, el hecho ocurrió durante la madrugada alrededor de las 6.15 en un local ubicado sobre calle Antártida Argentina al 2200, en San Antonio Oeste.

Rompió la puerta y se llevó varios cortes de carne junto a su hijo

El hombre acompañado de su hijo de 14 años violentó la puerta de ingreso del comercio. Ya dentro, se llevó "un cordero, dos cuartos vacunos, dos hormas de queso y atados de cigarrillos varios", informaron. Al escapar, fue detenido por personal policial a escasos metros del local con la mercadería en su poder.

Al momento de la audiencia, el defensor oficial no se opuso a los hechos relatados ni a la calificación legal.

De esta manera, la jueza de Garantía dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, se dispuso la libertad del imputado bajo la aplicación de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros al lugar del hecho y de todo tipo de contacto con la víctima.

Entraron a robar a una casa, los delató la alarma e intentaron escapar por los techos

Dos hombres de 31 y 36 años con antecedentes delictivos fueron detenidos por personal de la Comisaría 4° de Cipolletti durante la madrugada de este martes luego de que ingresaran a robar en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Alem y Río Neuquén, del barrio Flamingo, cuando sus dueños se encontraban de vacaciones.

Los ladrones habían ingresado al inmueble minutos antes de las 6 tras romper un vidrio y se apoderaron de una notebook y un proyector entre otros elementos de valor. Pero se activó la alarma que protege la propiedad, por lo que el sonido despertó a vecinos, quienes alertaron a la Policía.

Una patrulla de efectivos de la dependencia ubicada en pleno centro fueron hasta el lugar y tras un breve recorrido descubrieron a dos sujetos sobre un techo, quienes al ver a los uniformados intentaron escapar. El intento de fuga motivó una persecución que se extendió por los techos de las viviendas de los vecinos.