Las Grutas: Acusaron a una "turista" que robaba autos con un inhibidor de alarmas, pero quedó libre

Es una mujer de Córdoba atrapada con una abultada suma de dinero -entre pesos y dólares- que habría robado de un auto estacionado. Dos cómplices lograron escapar.

Policías de Las Grutas atraparon a una mujer de Códroba que quedó imputada por robar autos. Quedó libre con pautas a cumplir el su lugar de residencia.

El Ministerio Público Fiscal informó que formuló cargos contra una mujer por un hecho ocurrido durante la madrugada del 4 de enero de 2026 en la localidad de Las Grutas. La acusa de haber sustraído dinero del interior de un vehículo que abrió mediante el uso de un inhibidor de señales, que anula el sistema automático de puertas y la alarma.

Según la Fiscalía el hecho ocurrió alrededor de las 00:55 horas del 4 de enero, cuando la persona imputada actuó junto a otras dos personas —una mujer y un hombre que aún no pudieron ser identificados — en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre la calle Sierra Colorada al 400 de la villa turística, que para esta época recibe a miles de turistas de todo el país, por lo que se implementa un operativo de seguridad reforzado.

El grupo habría desactivado las alarmas de dos vehículos estacionados en la vía pública mediante medios electrónicos no convencionales. Se trató de una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Toyota Etios .

Inhibidor de alarma Imagen ilustrativa

“Luego de ingresar a los rodados y revisar su interior, se habría sustraído del primero de ellos un fajo de dinero en efectivo que se encontraba atado con una liga”, relata la acusación. Del segundo vehículo no llegaron a extraer nada por lo que la conducta fue calificada como tentativa.

La calificación legal atribuida fue la coautoría de hurto (uno consumado y el otro en grado de tentativa) ambos agravados por el uso de inhibidor de señales en función de los artículos 163 inciso 3, 42, 45 y 54 del Código Penal.

Playa enero 25 B.jpg Las Grutas transita una temporada con una notable ocupación. Aparecieron aguas vivas, y varias personas fueron picadas. El verano sigue a full. Gentileza

Como sustento de la imputación el Fiscal mencionó el acta de procedimiento policial labrada al momento del hecho, las denuncias penales de las personas damnificadas que especialmente manifestaron haber cerrado correctamente los vehículos, la cédula de notificación de aprehensión y emplazamiento y la orden de detención dictada en la misma fecha.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento tanto al domicilio como a las personas damnificadas, y el compromiso de mantenerse a derecho en su domicilio de otra ciudad; explicó en ese sentido que la mujer es madre de dos menores de edad.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y resolvió imponer las medidas cautelares solicitadas por el mismo plazo fijado para la investigación.

Dos cómplices prófugos

Se sabe que cada verano y desde hace años Las Grutas recibe un aluvión de turistas para disfrutar de sus playas y otra larga lista de atractivos que ofrece la región. Pero también entre esos visitantes suelen llegar también hombres y mujeres que se dedican a robar y hurtar aprovechando las aglomeraciones y el relajamiento al que se suele caer en vacaciones.

En este caso la mujer atrapada es algo más sofisticada, porque se manejaba con un inhibidor de alarmas. Se trata de una cordobesa de 29 años que parecía ser una turista más. Ahora falta atrapar a los dos cómplices que lograron escapar.