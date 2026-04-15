Cipolletti: Alberto Weretilneck encabezará la licitación de una obra clave para evitar inundaciones

El gobernador de Río Negro participará del acto donde se conocerán las empresas interesadas en una obra que busca mejorar el drenaje urbano.

La apertura de sobres se llevará a cabo este jueves 16 de abril a las 12 en el Centro de Exposiciones y Artes Roberto Abel. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , estará presente en Cipolletti durante la apertura del Sobre 1 del proyecto de desagües pluviales urbanos , una obra considerada estratégica para la ciudad.

La actividad se realizará el jueves 16 de abril a las 12 en el Centro de Exposiciones y Artes Roberto Abel, donde se darán a conocer las empresas interesadas en ejecutar los trabajos.

El proyecto contempla el entubamiento de desagües en calles clave como Paso de los Libres , Vélez Sársfield y Naciones Unidas .

El objetivo es mejorar el sistema pluvial, reducir anegamientos y optimizar la evacuación del agua en distintos sectores de Cipolletti, especialmente ante lluvias intensas.

Trabajo conjunto y financiamiento internacional

La iniciativa será ejecutada de manera articulada entre la Municipalidad de Cipolletti y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Además, contará con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

Detalles de los trabajos

Las obras abarcan tres cuencas urbanas fundamentales para el sistema de drenaje de la ciudad, con conductos de gran tamaño, sumideros y obras complementarias.

El Proyecto de Desagües Pluviales de las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas de Cipolletti forma parte del Contrato de Obra entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la empresa 5 de Septiembre S.A., en el marco de una estrategia de remodelación y mejora del sistema pluvial urbano de la ciudad.

En algunos tramos, los conductos permitirán incluso el ingreso de personal para tareas de mantenimiento, lo que facilitará su operatividad a futuro.

Los trabajos tendrán plazos de ejecución que van de uno a más de un año, según el sector intervenido.

Un paso clave para el crecimiento urbano

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta obra permitirá acompañar el crecimiento de Cipolletti, mejorando la infraestructura y la calidad de vida.

"La Municipalidad de Cipolletti elaboró anteproyectos para el entubado de los tres Colectores de Desagües Pluviales, con el fin de evacuar de manera más eficaz, los excedentes que se producen ante lluvias de baja intensidad y con ello resolver problemas de salubridad, transitabilidad y anegamiento", plantearon desde el gobierno local.

El sistema está pensado para responder a nuevas demandas urbanas y evitar problemas históricos de anegamiento en zonas críticas de la ciudad.