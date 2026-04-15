El sorprendente anuncio del intendente: Qué esquina olvidada revivirá con una estación de servicio top

El jefe comunal, Rodrigo Buteler, brindó detalles de un proyecto comercial en pleno centro de la ciudad. Una esquina "insegura y sucia" que lucirá renovada.

El intendente Rodrigo Buteler adelantó con bombos y platillos este miércoles que en la histórica y "olvidada" esquina de Mengelle y Mariano Moreno desembarcará una estación de servicio de primera línea , lo que significará un verdadero revivir para esa tradicional y postergada intersección.

El jefe comunal realizó el anticipo en sus redes sociales y se mostró eufórico por el lavado de cara que se le dará a ese transitado espacio de la ciudad.

“Salimos a recorrer la ciudad, Mengelle y Mariano Moreno. Este aguantadero , estación de servicio vieja, no la queremos más … Sabés cuando te das cuenta que una ciudad está creciendo, cuando estás cosas abandonadas de 50 años se transforman en esto", indicó en su cuenta de Tik Tok y acto seguido mostró su celu con imágenes de la futura estación.

La estación en cuestión, de la desaparecida petrolera Esso (hoy Axion), cerró en 2007 y por las restricciones del Departamento Provincial de Aguas para la reutilización de los establecimientos, permanece vacía desde entonces. Hace casi diez años se retiraron las cañerías, pero el subsuelo aún no era apto para que el inmueble sea sede de otro emprendimiento.

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Durante más de 50 años, la esquina de Mariano Moreno y Mengelle fue sinónimo de abandono, inseguridad y suciedad.

Hoy empieza a cambiar esa historia.

En pocos meses, este lugar se va a transformar en una de las estaciones de servicio más lindas de… pic.twitter.com/aJcALO1GsI — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) April 15, 2026

"En un par de meses la colonia Shell desembarca en Cipolletti. Es un trabajo donde el estado genera las condiciones y el privado invierte. Acá se van a generar fuente de trabajo, la gente va a poder cargar nafta, tomar un café. En el centro de la ciudad, así que:

Cipo no para de crecer con obras públicas pero también con inversiones privadas Cipo no para de crecer con obras públicas pero también con inversiones privadas

En su cuenta de X -ex twitter-, Buteler amplió el discurso para brindar más detalles de la novedad del día en nuestra ciudad. "Durante más de 50 años (sic), la esquina de Mariano Moreno y Mengelle fue sinónimo de abandono, inseguridad y suciedad. Hoy empieza a cambiar esa historia. En pocos meses, este lugar se va a transformar en una de las estaciones de servicio más lindas de Cipolletti, con la llegada de La Colonia - Shell a la ciudad", señaló.

"Esto es lo que buscamos: recuperar espacios, generar movimiento y acompañar la inversión privada que apuesta por Cipolletti. Cuando el Estado ordena, gestiona y acompaña, pasan estas cosas. Más desarrollo, más trabajo y una mejor calidad de vida para todos los cipoleños", redondeó.

La anécdota del perrito de la Shell de ruta chica

La prestigiosa firma Shell desembarcó en Cipolletti hace un par de años, con la apertura de una sucursal en ruta 65 y Julio Salto, la calle que conduce a la Isla Jordán. Allí se generó una simpática situación con los playeros que adoptaron una mascota.

Dicen quienes lo vieron jugar a Joako Melo que “no es ningún perro”. Y justamente, el ex delantero de Fernández Oro dio la nota con una simpática foto de un picho que subió a sus redes, la cuál se hizo viral.

Es que en la imagen se lo veía al futbolista, que actualmente se encuentra sin club, en su trabajo como playero en la estación de servicio, junto a un tierno perrito que lucía un abrigo de esa marca petrolera y al que se lo observa muy compenetrado con las tareas que realiza el joven deportista en su empleo.

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La graciosa publicación de Joako en su cuenta de la red social Facebook no pasó inadvertida. “Una de hoy capacitando al compa-perro nuevo. Para mí que el perro playero no existe, *el perro playero*: ¿Completamos con pedigree?”, escribió Melo, acompañando las fotos del perro junto al emoji de risas.