Robo comando a una estación de servicio: simularon ser empleados, redujeron al playero y huyeron con el botín

Entraron disfrazados, maniataron a un trabajador y escaparon con la recaudación del fin de semana durante la madrugada. Investigan a una banda organizada.

El robo se registró este lunes alrededor de las 5 de la madrugada.

Un violento y preciso golpe comando sorprendió en plena madrugada a una estación de servicio en Bariloche . Un grupo de delincuentes armados irrumpió en el lugar con un plan claro: llevarse la recaudación sin dejar rastros.

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 5 de la madrugada en una YPF ubicada sobre la ruta de Circunvalación .

Los asaltantes llegaron vestidos con indumentaria similar a la de la petrolera, lo que les permitió acercarse sin generar sospechas inmediatas.

En cuestión de segundos redujeron al playero, lo maniataron de pies y manos y lo encerraron en una oficina, dejándolo completamente indefenso.

Se llevaron la recaudación del fin de semana

Con el control total de la situación, los delincuentes cargaron una caja de seguridad donde se encontraba guardada toda la recaudación del fin de semana, cuyo monto aún no fue precisado pero sería elevado.

Para concretar la fuga, utilizaron un furgón Fiat Fiorino en el que trasladaron el botín.

Amenazas y fuga en minutos

Durante el atraco, uno de los sujetos exhibió un arma de fuego para intimidar a la víctima. El golpe fue rápido: en pocos minutos, los delincuentes escaparon sin ser detenidos.

Antes de huir, también le robaron al trabajador las llaves de su vehículo particular y su teléfono celular.

WhatsApp Image 2026-04-06 at 15.53.48_16x9

Investigación en marcha

Personal de la Comisaría 36 de Dina Huapi acudió al lugar tras el hecho y constató que el trabajador no presentaba lesiones.

Los investigadores creen que el grupo estaba compuesto por al menos cuatro delincuentes, uno de los cuales habría permanecido al volante durante el asalto.

En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron pericias en el lugar, mientras se analizan cámaras de seguridad para intentar identificar el vehículo y a los autores del robo.

Un golpe que deja más preguntas que respuestas

El nivel de organización, la logística utilizada y la elección del objetivo refuerzan la hipótesis de una banda preparada.

Por ahora, el monto exacto del dinero robado sigue siendo un misterio, pero todo indica que se trató de una suma importante.