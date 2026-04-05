Fiesta del Chocolate: Alberto Weretilneck destacó por qué el turista siempre vuelve a Bariloche

El gobernador participó de la Fiesta del Chocolate y destacó el crecimiento del turismo y la producción en Bariloche.

El gobernador de Río Negro dijo presente en la localidad cordillerana para participar de la fiesta nacional. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , dijo presente en la Fiesta Nacional del Chocolate y dejó definiciones clave sobre el presente y el futuro de Bariloche .

Durante su recorrida, puso el foco en el crecimiento sostenido del evento y el rol que cumple en el posicionamiento de la ciudad como destino turístico .

Una de las frases que marcó su visita resumió la mirada oficial sobre el fenómeno turístico: “El turista viene todos los años a renovar su contrato con Bariloche”.

Según explicó, ese regreso constante se sostiene en una oferta que se reinventa, con propuestas nuevas, calidad y una fuerte identidad local. "Tiene que ver con ofrecer siempre algo nuevo, algo distinto, con calidad y con jerarquía", planteó.

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Reconocimiento al trabajo local

Weretilneck destacó especialmente el esfuerzo conjunto detrás del evento, desde el Municipio hasta la Cámara de Chocolateros y la comunidad.

“Detrás de esta fiesta está el trabajo de toda una ciudad”, remarcó, al tiempo que valoró el crecimiento que ha tenido la celebración en cada edición.

Récord y crecimiento del evento

El mandatario también hizo referencia a uno de los hitos de este año: la elaboración de una barra de chocolate de más de 200 metros.

Para el gobernador, este tipo de logros reflejan la escala que alcanzó la fiesta y su impacto a nivel nacional. “Hoy se bate un récord, con más de 200 metros de chocolate, y eso también habla de la escala y del crecimiento que tiene esta fiesta”, opinó.

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Producción y turismo, el eje del desarrollo

En su análisis, Weretilneck vinculó directamente el crecimiento turístico con la producción local, especialmente la industria chocolatera, que lleva más de 80 años de desarrollo en la ciudad.

Sostuvo que este modelo genera empleo, impulsa la economía regional y posiciona a Bariloche en mercados cada vez más amplios.

Un mensaje con proyección

La presencia del gobernador no fue solo protocolar: dejó un mensaje claro sobre el rumbo de la provincia.

El desafío, según planteó, es seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para que el turismo y la producción continúen siendo motores de crecimiento en Río Negro.