Glaciares: Río Negro desmintió haber otorgado permisos mineros

El Gobierno de Río Negro desmintió totalmente cualquier otorgamiento de permisos de explotación minera en zonas glaciares de la provincia. "La desmentida se hace necesaria ante la aparición de distintas versiones periodísticas basadas en denuncias políticas", manifestaron desde el Ejecutivo.

La Provincia consideró que las denuncias fueron "realizadas desde la oposición sin fundamento alguno con el claro objetivo de desgastar la gestión de Gobierno, en particular aduciendo a un supuesto permiso a la empresa Tamar Mining S.A. en el Cateo “Collin” , realizada sin ningún tipo de fundamento".

Ante la trascendencia del tema el gobernador Alberto Weretilneck remarcó que “en el expediente N° 50138-2025 denominado Cateo “Collin” presentado por la empresa Tamar Mining SA no se otorgó ningún permiso minero, ni de exploración, ni de explotación" .

Weretilneck manifestó que "toda la información es pública y está publicada como corresponde. Nosotros somos transparentes y no tenemos nada que ocultar. Es lamentable tener que salir a dar explicaciones ante denuncias falsas y malintencionadas”.

alberto weretilneck canada mineria 2026 El gobernador Alberto Weretilneck apuntó contra el Frente de Todos por la denuncia sobre minería en glaciares.

“No sólo es falso que hayamos entregado ese permiso, sino que también mienten cuando dicen que el lugar en cuestión está en zona de glaciares. Están acostumbrados a mentir, pero nosotros contamos con el respaldo de la verdad”, sostuvo el mandatario.

Indicó que “lamentablemente la manera de hacer política del Frente de Todos encabezado por el kirchnerismo es a través de la mentira, la falacia y la distorsión de la realidad, sin ningún tipo de responsabilidad institucional. Pero los rionegrinos ya saben quién es quien en nuestra provincia, y tienen en claro quien los representa. Ellos saben que cada vez menos gente los respalda, y por eso intentan ensuciar el Gobierno, pero con la mentira no llegan a ningún lado”.

En un comunicado oficial, el Gobierno rionegrino expuso que "lo irónico de la situación es que los mismos legisladores que denuncian esta situación son quienes participaron de la sesión del 26 de diciembre de 2023 en la que se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Minero, por lo cual, deberían saber cómo es el sistema. De esta manera nos quedan sólo pocas opciones: o actúan con ignorancia, con mala fe o ni siquiera estudian un poquito a la hora de trabajar en la Legislatura”.

En el caso puntual de Tamar Mining SA, el trámite se inició y concluyó en la etapa inicial del procedimiento administrativo. Por ello, no se no se registró ningún permiso de exploración ni se avanzó a instancias posteriores, tales como pago de canon provisorio, registro, publicación de edictos en el Boletín Oficial, notificaciones a superficiarios o la Resolución de Concesión del permiso.

Iniciado el trámite para analizar el pedido, la Autoridad Minera provincial constató por medio del Área de Catastro Minero la ubicación del cateo en el área con una zona protegida (Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica). En consecuencia, se dio intervención al organismo competente, quien determinó la no factibilidad de la actividad en la zona.

A partir de ello, la Autoridad Minera sin más trámite desestima la solicitud y dispuso el archivo del expediente, sin autorización de actividad minera en la zona.

"Un detalle a tener en cuenta además es que la ubicación provisoria en el Catastro Minero de esta solicitud de permiso de exploración, tampoco se encuentra sobre glaciares inventariados", concluyó el Gobierno.