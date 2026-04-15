Arranca el asfalto en una zona clave de Cipolletti y piden atención a los vecinos

Este jueves inicia una obra esperada que impactará en la circulación. Forma parte de un ambicioso plan de 500 cuadras en la ciudad.

Este jueves 16 de abril comenzarán los trabajos de asfaltado en un sector clave de la ciudad. Foto: Gentileza.

La Secretaría de Obras Públicas confirmó que este jueves 16 de abril comenzarán los trabajos de asfaltado en un sector clave de la ciudad.

Las tareas se desarrollarán sobre calle Bolivia , en el tramo comprendido entre Mosconi y Perón , un punto estratégico para la conectividad urbana.

Antes del inicio del asfalto, se realizaron intervenciones necesarias para garantizar la durabilidad de la obra. En el cruce con Confluencia, por ejemplo, se removieron unos 35 metros lineales de cordón cuneta y se construyó uno nuevo para ajustar niveles.

Un plan que avanza por etapas

La obra se enmarca en el Plan de Asfalto de 500 cuadras que impulsa el Municipio con fondos propios.

Durante la primera etapa ya se registraron avances en distintos puntos de la ciudad:

Calle Nahuel Huapi: asfaltado completo entre Nicaragua y Mailhet, junto con obras cloacales y reconstrucción de cordón cuneta.

Calle Mosconi: finalización de la subbase y preparación para la siguiente fase.

Calle Brasil: ejecución de 104 conexiones domiciliarias de agua.

Calle Río Negro: avance en conexiones de agua entre Larrosa y México.

Calle Chile: trabajos de movimiento de suelo, base y subbase en distintos tramos.

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Impacto en la vida diaria

Desde el área destacaron que estas obras son fundamentales para mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación y elevar la calidad de vida de los vecinos.

El plan contempla un total de 500 cuadras asfaltadas, financiadas íntegramente con presupuesto municipal.

Otro anuncio clave en Cipolletti mejorará la circulación

Un anuncio será celebrado por cientos de vecinos de Cipolletti y Fernández Oro que transitan a diario, en penumbras y con el corazón en la boca por el sector, ya sea caminando, en bicicleta o mismo en vehículos particulares. A través del Departamento de Alumbrado Público, el Municipio de Cipolletti comenzó las tareas para la inminente colocación de nuevas columnas y luminarias led en la ciclovía de Ruta Chica, desde Salto hacia Puente 83.

El primer tramo estará comprendido desde Circunvalación Perón a Mosconi. En total se colocarán 36 postes y luminarias. Dicha obra brindará mejor iluminación y más seguridad principalmente a los ciclistas que transitan a diario por el sector.

Estas acciones forman parte del Plan Cipo más LED, que busca modernizar el alumbrado público y mejorar la seguridad vial y peatonal en distintos sectores de la ciudad.