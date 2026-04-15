El anuncio para la ciclovía de Ruta Chica hasta el Puente 83 que alivia a vecinos de dos ciudades

Tantos aquellos que viven en Cipolletti como los que residen en Fernández Oro serán beneficiados indirectamente por lo que reclamaban a gritos. Ya empezaron las tareas.

Ya comenzaron la tarea para instalar las columnas y la luminaria en la ciclovía de Ruta Chica.

Un anuncio será celebrado por cientos de vecinos de Cipolletti y Fernández Oro que transitan a diario, en penumbras y con el corazón en la boca por el sector, ya sea caminando, en bicicleta o mismo en vehículos particulares. A través del Departamento de Alumbrado Público , el Municipio de Cipolletti comenzó las tareas para la inminente colocación de nuevas columnas y luminarias led en la ciclovía de Ruta Chica , desde Salto hacia Puente 83.

El primer tramo estará comprendido desde Circunvalación Perón a Mosconi . En total se colocarán 36 postes y luminarias. Dicha obra brindará mejor iluminación y más seguridad principalmente a los ciclistas que transitan a diario por el sector.

Estas acciones forman parte del Plan Cipo más LED , que busca modernizar el alumbrado público y mejorar la seguridad vial y peatonal en distintos sectores de la ciudad.

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Además, el cronograma de recambio led continúa en los barrios Filipuzzi y Del Trabajo. Las tareas se llevan a cabo en calles Castello, entre Mariano Moreno y JJ Paso. El recambio en dicho sector abarca la colocación de un total de 215 luces a led, en el cuadrante comprendido por Mengelle, M. Moreno, Santa Cruz y Buenos Aires.

El anuncio del intendente para una esquina tradicional

El intendente Rodrigo Buteler adelantó con bombos y platillos este miércoles que en la histórica y "olvidada" esquina de Mengelle y Mariano Moreno desembarcará una estación de servicio de primera línea, lo que significará un verdadero revivir para esa tradicional y postergada intersección.

El jefe comunal realizó el anticipo en sus redes sociales y se mostró eufórico por el lavado de cara que se le dará a ese transitado espacio de la ciudad.

“Salimos a recorrer la ciudad, Mengelle y Mariano Moreno. Este aguantadero, estación de servicio vieja, no la queremos más… Sabés cuando te das cuenta que una ciudad está creciendo, cuando estás cosas abandonadas de 50 años se transforman en esto", indicó en su cuenta de Tik Tok y acto seguido mostró su celu con imágenes de la futura estación.

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Durante más de 50 años, la esquina de Mariano Moreno y Mengelle fue sinónimo de abandono, inseguridad y suciedad.

Hoy empieza a cambiar esa historia.

En pocos meses, este lugar se va a transformar en una de las estaciones de servicio más lindas de… pic.twitter.com/aJcALO1GsI — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) April 15, 2026

La estación en cuestión, de la desaparecida petrolera Esso (hoy Axion), cerró en 2007 y por las restricciones del Departamento Provincial de Aguas para la reutilización de los establecimientos, permanece vacía desde entonces. Hace casi diez años se retiraron las cañerías, pero el subsuelo aún no era apto para que el inmueble sea sede de otro emprendimiento.

"En un par de meses la colonia Shell desembarca en Cipolletti. Es un trabajo donde el estado genera las condiciones y el privado invierte. Acá se van a generar fuente de trabajo, la gente va a poder cargar nafta, tomar un café. En el centro de la ciudad, así que Cipo no para de crecer con obras públicas pero también con inversiones privadas.

En su cuenta de X -ex twitter-, Buteler amplió el discurso para brindar más detalles de la novedad del día en nuestra ciudad. "Durante más de 50 años (sic), la esquina de Mariano Moreno y Mengelle fue sinónimo de abandono, inseguridad y suciedad. Hoy empieza a cambiar esa historia. En pocos meses, este lugar se va a transformar en una de las estaciones de servicio más lindas de Cipolletti, con la llegada de La Colonia - Shell a la ciudad", señaló.

"Esto es lo que buscamos: recuperar espacios, generar movimiento y acompañar la inversión privada que apuesta por Cipolletti. Cuando el Estado ordena, gestiona y acompaña, pasan estas cosas. Más desarrollo, más trabajo y una mejor calidad de vida para todos los cipoleños", redondeó.