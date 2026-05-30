Cipolletti fortalece recorridas y asistencia para contener a personas en situación de calle

Ante el inicio del frío, el Municipio intensificó los operativos de asistencia a personas en situación de calle con operativos diarios, viandas y acceso al refugio. ¿Cómo funcionan?

En la ciudad, pernoctan cerca de 30 personas, en su mayoría hombres mayores de edad que no cuentan con vivienda.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Municipio de Cipolletti decidió intensificar los operativos de asistencia a personas en situación de calle mediante la activación y refuerzo de la Guardia de operadores sociocomunitarios. Se trata de un equipo que trabaja durante todo el año, pero que en invierno redobla esfuerzos para evitar que las condiciones climáticas agraven una situación de extrema vulnerabilidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria se informó que en los últimos días se llevaron adelante cuatro operativos especiales de relevamiento en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones buscan detectar, asistir y contener a quienes no cuentan con un lugar donde dormir, priorizando su salud y su acceso a alimentos en un contexto marcado por el frío.

Durante el año, se llevan adelante operativos especiales por parte del Municipio para asistir a las personas.

Operativos intensivos para enfrentar el invierno

La Guardia está conformada por diez operadores sociocomunitarios que recorren diariamente la ciudad. En esta etapa del año, el trabajo se intensifica con intervenciones específicas que apuntan a llegar a cada persona en situación de calle.

El objetivo central es evitar que quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad sufran las consecuencias del frío, el hambre o problemas de salud. Para ello, los equipos no solo realizan tareas de relevamiento, sino también de asistencia directa en territorio.

En ese marco, los operativos se desarrollan junto a personal de Protección Civil, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta. A su vez, se suma la colaboración de voluntarios de organizaciones no gubernamentales e iglesias locales, que participan en la distribución de viandas y ropa de abrigo.

ECP SITUACION DE CALLE (1) La llegada de las bajas temperaturas, hacen reforzar la asistencia en las calles cipoleñas. Estefania Petrella

La Casa Refugio, un recurso clave

Uno de los pilares de la asistencia es la Casa Refugio municipal, ubicada en la zona de Parque Norte. Este espacio funciona todos los días desde las 20 hasta las 10 de la mañana siguiente y ofrece un lugar seguro para pasar la noche.

Allí, las personas pueden acceder a una ducha caliente, recibir un kit de higiene personal y cenar una vianda antes de descansar en una cama con abrigo. La propuesta apunta no solo a brindar resguardo físico, sino también a generar condiciones mínimas de dignidad.

Sin embargo, desde el área social reconocen que no todas las personas aceptan trasladarse al refugio. En esos casos, los operadores continúan con la asistencia en la vía pública, garantizando la entrega de comida caliente y ropa adecuada para enfrentar las bajas temperaturas.

ENTREGA VIANDAS CIPOLLETTI.jpg Tanto el Municipio como organizaciones sociales, colaboran en el reparto de viandas calientes.

Asistencia en territorio y participación comunitaria

El despliegue territorial es una de las claves del abordaje municipal. Durante los días más fríos, los operadores recorren distintos sectores de la ciudad detectando situaciones de riesgo y brindando asistencia inmediata.

El trabajo se sostiene también con el compromiso de la comunidad. Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109 para informar sobre personas en situación de calle, lo que permite activar rápidamente la intervención de los equipos.

Este sistema de alerta resulta fundamental para ampliar la cobertura y garantizar que ninguna persona quede fuera del alcance de la asistencia.

ECP SITUACION DE CALLE (4) En Cipolletti funciona la Casa Refugio, todos los días para pasar la noche e higienizarse. Estefania Petrella

Una problemática que persiste todo el año

Más allá del refuerzo invernal, la situación de las personas en calle en Cipolletti es una problemática sostenida a lo largo del tiempo. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Humano, en la ciudad se registra un promedio de entre 25 y 35 personas en esta condición.

El perfil muestra una marcada predominancia de hombres adultos, muchos de ellos sin ingresos formales y con dificultades para acceder al mercado laboral. Una parte importante sobrevive mediante changas o actividades informales, mientras que otros no cuentan con ningún tipo de ingreso.

A esto se suma la incidencia del consumo problemático de alcohol y drogas, una variable que atraviesa gran parte de los casos y que complejiza los procesos de reinserción social. También se observa que muchas de las personas en situación de calle no son oriundas de Cipolletti, sino que llegaron desde ciudades cercanas o incluso desde otras provincias en busca de oportunidades.

En este contexto, la asistencia aparece como un sostén indispensable para garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Sin embargo, los datos reflejan que se trata de una problemática estructural que requiere respuestas integrales y sostenidas en el tiempo, más allá de la urgencia que impone cada invierno.