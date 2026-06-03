Colectivos más caros en Cipolletti: oficializan una nueva suba

El Municipio oficializó los nuevos valores desde junio mediante resolución publicada en Boletín Oficial. ¿Cuánto costará el boleto común y estudiantil?

El Ejecutivo municipal de Cipolletti oficializó un nuevo aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros , en el marco de un escenario económico complejo que impacta de lleno en la prestación del servicio. La medida fue establecida a través de una resolución que actualiza los valores del Transporte Urbano Cipolletti ( TUC ) y apunta a sostener su funcionamiento.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 618/2026, firmada el 1 de junio y publicada en Boletín Oficial , en la que se establece una modificación en los valores del Transporte Urbano Cipolletti ( TUC ). Desde el Municipio argumentaron que el ajuste resulta “ imprescindible ” para garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para la vida cotidiana de miles de vecinos.

El documento oficial pone el foco en un contexto estructural adverso que atraviesa al transporte público en todo el país. Entre los principales factores, se destaca la eliminación del Fondo Nacional de Compensación al Transporte , un mecanismo que durante años permitió sostener parte de los costos del sistema en ciudades del interior.

ECP TUC (6) Mediante resolución y publicación en Boletín Oficial, el Municipio oficializó un aumento en el transporte urbano de la ciudad. Estefania Petrella

La quita de esos aportes generó un fuerte impacto en las economías locales. En Cipolletti, como en otras ciudades, el esquema de financiamiento se apoyaba en cuatro pilares: subsidios nacionales, provinciales y municipales, además del ingreso proveniente de la tarifa que abonan los usuarios.

Con la salida del financiamiento nacional, el equilibrio se vio alterado. Si bien continúan los aportes provinciales y municipales, desde el Ejecutivo señalaron que ya no alcanzan para cubrir la totalidad de los costos operativos.

A este escenario se suma la presión inflacionaria que afecta a los principales insumos del sistema. El combustible, los repuestos y los salarios del personal registraron incrementos sostenidos durante el último año, lo que encarece significativamente la operación del servicio.

ECP TUC (4) El boleto común pasará a costar $1.800 y el estudiantil $600. Estefania Petrella

Los nuevos valores de los colectivos

La resolución establece que el boleto único pasará a costar $1.800, mientras que el boleto escolar tendrá un valor de $600. Según se indicó, la tarifa definida se mantiene por debajo de la fijada por el gobierno provincial para los servicios interurbanos en la región.

El Ejecutivo remarcó que la actualización busca un equilibrio entre las necesidades de los usuarios y la sustentabilidad económica de la empresa concesionaria.

Implementación y plazos

A pesar de la oficialización, la entrada en vigencia de los nuevos valores no será inmediata. El proceso requiere una serie de gestiones administrativas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de validar e incorporar la nueva tarifa al sistema SUBE.

Este procedimiento incluye la remisión de formularios y la verificación de la información, tras lo cual se habilita la actualización en el sistema electrónico de cobro. Recién entonces comenzarán a regir los nuevos precios para los usuarios.

Mientras tanto, el Municipio deberá garantizar que, una vez implementado el cambio, los valores estén correctamente informados en cada unidad de transporte y en los puntos de carga de tarjetas.

tarjeta sube.jpg Una vez autorizado el aumento en el sistema SUBE, se replicará la información en las terminales y puntos de carga.

El aumento vuelve a instalar la discusión sobre el financiamiento del transporte público y el rol del Estado en su sostenimiento. Desde distintos sectores advierten que, sin un esquema de subsidios más robusto, el peso de la crisis termina trasladándose a los usuarios.

En paralelo, el fallo citado en la resolución refuerza la potestad del Estado para fijar tarifas en función del interés general, incluso por encima de las condiciones particulares del concesionario.