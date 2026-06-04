Una ciudad rionegrina va por el "Mundial de ciudades" del streaming Olga

El programa de Migue Granados lanzó una competencia nacional y una ciudad del Valle Medio buscará avanzar de ronda. ¿Cómo es el torneo que ya genera furor?

Choele Choel fue seleccionada para disputar la primera edición del torneo de ciudades que organiza el programa " Soñé que Volaba ", del canal de streaming Olga . La capital del Valle Medio de Río Negro deberá defender sus atractivos ante una audiencia nacional en una competencia que mezcla identidad local, redes sociales y visibilidad territorial.

"Soñé que Volaba" es uno de los programas emblema del canal de streaming Olga, conducido por Migue Granados junto a Lucas Fridman , Homero Pettinato y Vicki Garabal . El ciclo se caracteriza por su tono descontracturado, su alto nivel de interacción con la audiencia y una agenda que combina entretenimiento con contenidos culturales y sociales. La propuesta acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y se ha consolidado como una de las voces más influyentes del streaming argentino.

En este contexto, el equipo del programa lanzó lo que denominaron el primer " Mundialito de ciudades ", una iniciativa que busca poner en el mapa a localidades de todo el país a través de la participación activa de sus comunidades. La mecánica es simple pero de gran alcance: las ciudades compiten de a dos, los espectadores votan y el ganador avanza a la siguiente instancia.

La ciudad rionegrina que competirá en el Mundialito de Ciudades de Olga

Cómo funciona la competencia

Lucas Fridman explicó la dinámica con claridad en el programa: las ciudades seleccionadas deben defender su lugar ante la audiencia apelando a sus monumentos, su historia, sus personajes famosos y su gastronomía. El resultado no depende de ningún factor objetivo; se gana por exposición, por narrativa y por la capacidad de movilizar a la propia comunidad en las redes sociales.

La competencia se desarrolla en dos instancias diferenciadas. En la primera fase, las ciudades participantes deben presentar una foto representativa y una historia que las identifique. En la segunda etapa, los desafíos se vuelven más concretos: conseguir la anécdota más llamativa del lugar, encontrar al vecino más longevo, o realizar misiones que permitan mostrar la identidad local desde adentro.

La ciudad que logre coronarse campeona recibirá una visita del equipo completo del programa, que transmitirá desde allí uno de sus episodios en vivo.

mundialito de ciudades olga

La postulación de Choele Choel

La ciudad rionegrina llegó al torneo gracias a la postulación de un vecino identificado como Rodrigo, quien envió su candidatura destacando los atributos naturales y geográficos de la localidad. En su mensaje, el choelense subrayó el valor de la isla y del río como elementos distintivos, y posicionó a Choele Choel como puerta de entrada al norte de la Patagonia. "Tenemos la mejor isla y la más bonita, regada con el Río Negro. Somos la puerta de expansión del territorio nacional en la Patagonia", señaló al momento de la postulación.

La convocatoria representa una oportunidad concreta para que la capital del Valle Medio muestre ante una audiencia masiva sus paisajes, su historia, su oferta cultural y turística, y la hospitalidad que caracteriza a su comunidad. El municipio, ubicado sobre la margen norte del Río Negro en el centro-este de la provincia, tiene una identidad fuertemente vinculada al río, a la producción frutícola y a una trama cultural propia del interior patagónico.

choele choel rio negro cruces mundialito olga El primer cruce de Choele Choel será contra Colonia Caroya (Córdoba). (Foto: captura YouTube) Olga

El primer rival: Colonia Caroya

El debut de Choele Choel en el torneo será ante Colonia Caroya, localidad cordobesa de fuerte impronta inmigrante italiana. Para avanzar en el fixture, la comunidad choelense deberá organizarse, difundir la participación de su ciudad y movilizar el voto a través de las plataformas digitales del programa. En palabras de Fridman: "Hay que rosquear. Hay que hacer una movida social". El resultado de este primer cruce determinará si la ciudad avanza hacia las siguientes rondas y acerca la posibilidad de recibir al equipo de Olga en territorio patagónico.

Más allá del resultado competitivo, la participación en el Mundialito ya coloca a Choele Choel en el radar de una audiencia nacional que habitualmente no accede a información sobre las ciudades del interior profundo.