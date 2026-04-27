Río Negro fue la excepción: creció la faena vacuna pese al retroceso nacional

Mientras la faena nacional bajó 7,5%, Río Negro subió 7% y superó las 38.900 cabezas. Más producción y mejores perspectivas.

En medio de un panorama adverso para la ganadería argentina, Río Negro mostró números positivos y se despegó de la tendencia general.

Durante el primer trimestre de 2026, la faena vacuna en la provincia creció 7% , mientras que a nivel nacional cayó 7,5% .

Según los datos difundidos oficialmente, en Río Negro se superaron las 38.900 cabezas procesadas , unas 2.500 más que en el mismo período del año pasado.

El crecimiento consolida una dinámica propia dentro del sector ganadero provincial, con mejores niveles de actividad y mayor movimiento económico.

Producción, empleo e inversión

Desde el Gobierno provincial señalaron que el resultado responde a una política sostenida de fortalecimiento del sector.

Entre las herramientas mencionadas figuran líneas de financiamiento, incentivos para inversiones, acompañamiento técnico y medidas para impulsar la producción en origen.

image

El dato que entusiasma al sector

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, sostuvo que “Río Negro viene consolidando una política ganadera integral, que combina financiamiento, infraestructura y acompañamiento técnico. Eso permite que hoy tengamos una cadena activa, con productores que invierten, mejoran genética y encuentran canales de comercialización”.

En la misma línea, el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, aseguró que “este crecimiento del 7% no es azaroso: es el resultado de más de 15 años de trabajo sostenido en la ganadería provincial, que permitió sostener e incluso fortalecer la actividad mientras a nivel nacional la faena y el stock vienen en retroceso”.

Un hito reciente en Bariloche

Como muestra del nuevo escenario, hace pocos días Bariloche realizó su primer remate de hacienda en más de una década, un hecho considerado histórico para la región.

Bassi destacó que “tener un primer remate en Bariloche es una señal clara del trabajo que se viene haciendo. Hoy hay más producción, mejor calidad y productores que pueden acceder a mercados que antes no tenían”. Además, planteó “aun con tres años de sequía y cambios repentinos en las reglas del sector, los productores lograron adaptarse, sostener el stock y avanzar en el engorde y la recría dentro de la provincia”.

Proyección a futuro

Pese a años marcados por sequía y cambios en las reglas del mercado, Río Negro logró sostener el stock ganadero y avanzar en engorde y recría dentro de la provincia.

Con demanda internacional creciente por carne de calidad y proyectos productivos en análisis, el sector aparece como una de las apuestas fuertes para los próximos años.