Mingo Perilli apareció en La Visera y el rumor empezó a rodar en Cipo

A días de comenzar el Federal A, el Albinegro busca técnico para reemplazar al Chango Cravero, quien dejó el cargo por problemas de salud.

Mingo presenció la práctica del plantel a días de comenzar el Federal A.

La salida de Daniel Cravero dejó un vacío inesperado en el banco de Cipo y también reactivó un viejo reflejo en el mundo albinegro, mirar hacia los nombres que conocen la casa. Entre ellos, uno aparece casi de manera inevitable.

Este sábado por la mañana, mientras el plantel se movía en La Visera de Cemento , en las gradas se lo pudo ver a Domingo Perilli. No estuvo solo, compartió la práctica con dirigentes del fútbol del club, atento a cada movimiento del equipo que se prepara para viajar a Río Cuarto, donde jugará con Atenas el próximo viernes.

Su presencia no pasó desapercibida. Desde el club se confirmó que comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar lo que resta del Torneo Federal A, pero mientras aparecen nombres de técnicos de la categoría, el apellido Perilli volvió a sonar con fuerza.

“Es una posibilidad. Todos me nombran a Pancaldo, Chopi Izquierdo, Mayor… pero se olvidan del Mingo”, deslizó Marcelo Bastías, el hombre más fuerte del fútbol profesional albinegro.

Consultado por este medio, el propio Perilli respondió con humor y sin perder su estilo.

“Es un deseo de Marcelo, pero a mí me dijo que quería que dirija al club cuando ascienda a la B Nacional… y yo estoy esperando el momento”, dijo entre risas.

perilli bastías

El nombre que siempre aparece

Cada vez que Cipolletti atraviesa un momento de decisiones futbolísticas, el nombre de Perilli vuelve a instalarse. No es casualidad. Su historia con el club atraviesa distintas épocas: fue jugador, entrenador, mánager y también protagonista de uno de los últimos grandes logros deportivos.

En 2007 condujo al equipo al título del entonces Argentino B, una campaña que quedó marcada en la memoria colectiva del hincha por la contundencia del logro y la identificación de los futbolistas con la gente.

Por eso, cada vez que su figura aparece cerca del plantel, la escena despierta algo más que curiosidad. Genera recuerdos, ilusión y también debate.

Un rumor que crece

Mientras el plantel continúa con su preparación para el viaje a Río Cuarto, la dirigencia analiza alternativas para el banco albinegro. Hay llamados, nombres en carpeta y conversaciones en marcha.

Pero en el fútbol de Cipolletti hay historias que nunca se terminan de ir. El rumor está, el pedido también y ver al Mingo en la tribuna de La Visera, mirando la práctica como en los viejos tiempos, siempre llama la atención.

Por lo pronto, la delegación partirá entre las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves para el partido del viernes contra Atenas en Río Cuarto por la primera fecha del Federal A 2026. El técnico será Alejandro Barbona, ayudante de campo de Cravero. La idea es anunciar al nuevo DT la próxima semana.