Impactante mañana en Fernández Oro: un vehículo municipal implicado y otro accidente con un herido

Dos accidentes en pocas horas: uno involucró a un vehículo municipal y otro dejó un herido en una zona crítica de la Ruta 65.

La mañana de este martes estuvo marcada por dos siniestros viales en Fernández Oro que generaron preocupación entre los vecinos y complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

El más reciente se registró cerca de las 11:00 en la peligrosa curva del puente La Criollita , un sector conocido por su escasa visibilidad. Allí, un vehículo oficial de la Municipalidad de Fernández Oro colisionó con una moto de baja cilindrada. Según las primeras informaciones, ambos rodados circulaban en sentidos opuestos y, por causas que aún se investigan, no lograron advertirse a tiempo.

A pesar del impacto, el hecho no dejó personas lesionadas , aunque sí se registraron daños materiales en ambos vehículos.

Impactante choque en el derivador de la Ruta 65

Horas antes, alrededor de las 7:30, otro fuerte choque había encendido las alarmas en la Ruta 65, a la altura del derivador cercano a la estación de servicio YPF, un punto donde los accidentes son frecuentes.

En este caso, una camioneta Toyota Hilux y un utilitario Renault Kangoo protagonizaron una violenta colisión que dejó importantes destrozos. Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida y debió ser trasladada al hospital local para su observación.

fernández oro choque

El operativo de emergencia incluyó la intervención de personal sanitario y de tránsito, lo que obligó a interrumpir la circulación durante varios minutos. Con el correr de la mañana, la situación fue normalizada y el tránsito quedó nuevamente habilitado.

Ambos episodios reavivan la preocupación por la seguridad vial en sectores críticos de Fernández Oro, donde los vecinos reclaman mayores medidas de prevención para evitar nuevos incidentes.

Imputaron y liberaron al conductor borracho que escapó de la Policía a contramano por la Ruta 151

Otro hecho que podría haber terminado en una tragedia tuvo un nuevo capítulo este martes. El hombre de 28 años de edad que el domingo la madrugada escapó de un control de alcoholemia en contramano en una flamante camioneta por la Ruta Nacional 151 fue imputado por el delito de “resistencia a la autoridad” por requerimiento del Ministerio Público Fiscal y quedó libre, con medidas cautelares.

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso que el imputado se presente cada diez días en una comisaría de la ciudad de Neuquén, donde tiene domicilio, hasta la realización del juicio. En caso de incumplimiento, podría dictarse la prisión preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 cuando el conductor de la Chevrolet S10 que se disponía a cruzar el puente carretero desde Cipolletti hacia Neuquén advirtió que los policías del puesto de Seguridad Vial que se encuentra a metros del cruce interprovincial estaban realizando exámenes para verificar si los conductores habían consumido bebidas alcohólicas, algo expresamente prohibido por la ley de tránsito.