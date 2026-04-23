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Proyectar Futuro: se extiende el plazo de inscripción para estudiantes

La propuesta gratuita de orientación vocacional y ocupacional consiste en 13 encuentros virtuales para la planificación del desarrollo personal.

Se trata de una propuesta gratuita de orientación vocacional con 13 encuentros virtuales. 

Se trata de una propuesta gratuita de orientación vocacional con 13 encuentros virtuales. 

El Gobierno de Río Negro extendió el plazo de inscripción al programa Proyectar Futuro hasta el próximo 3 de mayo, con el objetivo de garantizar la mayor cantidad de estudiantes que accedan a la planificación vocacional y laboral de su proyecto de vida.

Se trata de una propuesta gratuita de orientación vocacional y ocupacional destinada a acompañar a los estudiantes en el último tramo de la escolaridad obligatoria. El dispositivo apunta a dotar de herramientas para planificar su futuro académico y laboral.

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Una propuesta gratuita para planificar el proyecto de vida

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos determinó que las inscripciones para los estudiantes se extiendan hasta el próximo 3 de mayo. El alumno deberá registrarse a través de la página web proyectarfuturo.com.ar donde se detallará la información actualizada y el acceso correspondiente.

Proyectar Futuro es una propuesta gratuita y está organizada territorialmente a través de los Consejos Escolares, con el objetivo de los estudiantes de distintas localidades puedan acceder a un proceso de orientación vocacional acompañado.

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El objetivo es que los estudiantes conozcan las opciones de formación profesional de la región.

El objetivo es que los estudiantes conozcan las opciones de formación profesional de la región.

La propuesta apunta a ampliar el acceso de estudiantes a instancias de orientación vocacional y laboral, a partir de la identificación de sus habilidades, intereses e inclinaciones, para encauzarlos hacia carreras, tecnicaturas y espacios de formación profesional y las oportunidades que ofrece el mundo del trabajo.

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La propuesta está destinada a los estudiantes de 4to año de la Escuela de Jóvenes, 5to de las ESRN y 6to año de las CET.

La propuesta está destinada a los estudiantes de 4to año de la Escuela de Jóvenes, 5to de las ESRN y 6to año de las CET.

Una iniciativa con 13 encuentros virtuales

La iniciativa está dirigida a los estudiantes de 4to año de la Escuela para Jóvenes, de 5to año de las ESRN y 6to año de los CET tanto de instituciones públicas como privadas de toda la provincia. Los encuentros se realizarán principalmente de forma virtual y grupal, con encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especialistas en orientación vocacional. A lo largo del proceso, se realizarán 13 encuentros virtuales, además de una instancia final organizada en cada Consejo Escolar.

Cada encuentro estará a cargo de psicólogos y psicopedagogos con matrícula de salud, quienes acompañarán a los grupos en actividades orientadas al autoconocimiento, la reflexión sobre proyectos personales y el acceso a la información sobre estudios superiores, formación técnica, oficios y oportunidades laborales regionales y nacionales.

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