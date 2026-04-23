Proyectar Futuro: se extiende el plazo de inscripción para estudiantes

La propuesta gratuita de orientación vocacional y ocupacional consiste en 13 encuentros virtuales para la planificación del desarrollo personal.

El Gobierno de Río Negro extendió el plazo de inscripción al programa Proyectar Futuro hasta el próximo 3 de mayo , con el objetivo de garantizar la mayor cantidad de estudiantes que accedan a la planificación vocacional y laboral de su proyecto de vida.

Se trata de una propuesta gratuita de orientación vocacional y ocupacional destinada a acompañar a los estudiantes en el último tramo de la escolaridad obligatoria. El dispositivo apunta a dotar de herramientas para planificar su futuro académico y laboral.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos determinó que las inscripciones para los estudiantes se extiendan hasta el próximo 3 de mayo. El alumno deberá registrarse a través de la página web proyectarfuturo.com.a r donde se detallará la información actualizada y el acceso correspondiente.

Proyectar Futuro es una propuesta gratuita y está organizada territorialmente a través de los Consejos Escolares, con el objetivo de los estudiantes de distintas localidades puedan acceder a un proceso de orientación vocacional acompañado.

escuela formacion leben2.jpg El objetivo es que los estudiantes conozcan las opciones de formación profesional de la región.

La propuesta apunta a ampliar el acceso de estudiantes a instancias de orientación vocacional y laboral, a partir de la identificación de sus habilidades, intereses e inclinaciones, para encauzarlos hacia carreras, tecnicaturas y espacios de formación profesional y las oportunidades que ofrece el mundo del trabajo.

escuela tecnica La propuesta está destinada a los estudiantes de 4to año de la Escuela de Jóvenes, 5to de las ESRN y 6to año de las CET.

Una iniciativa con 13 encuentros virtuales

La iniciativa está dirigida a los estudiantes de 4to año de la Escuela para Jóvenes, de 5to año de las ESRN y 6to año de los CET tanto de instituciones públicas como privadas de toda la provincia. Los encuentros se realizarán principalmente de forma virtual y grupal, con encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especialistas en orientación vocacional. A lo largo del proceso, se realizarán 13 encuentros virtuales, además de una instancia final organizada en cada Consejo Escolar.

Cada encuentro estará a cargo de psicólogos y psicopedagogos con matrícula de salud, quienes acompañarán a los grupos en actividades orientadas al autoconocimiento, la reflexión sobre proyectos personales y el acceso a la información sobre estudios superiores, formación técnica, oficios y oportunidades laborales regionales y nacionales.