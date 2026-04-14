Río Negro lanza Proyectar Futuro: Orientación vocacional de los jóvenes

El Ministerio de Educación lanzó un programa de orientación vocacional para los alumnos de último año de Nivel Medio. Cómo se dictará y cómo anotarse.

Qué estudiar o cómo insertarse al mercado laboral, ejes de un programa de Educación para alumnos que egresan de la secundaria.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha oficialmente el programa Proyectar Futuro , una iniciativa de alcance provincial diseñada específicamente para acompañar a los estudiantes que se encuentran finalizando la educación secundaria. El proyecto busca brindar herramientas gratuitas de orientación vocacional y ocupacional que faciliten la transición crítica hacia los estudios superiores o la inserción definitiva en el mundo laboral .

La propuesta se organiza territorialmente a través de los distintos Consejos Escolares , con el fin de garantizar que los alumnos de todas las localidades rionegrinas accedan a un proceso de orientación acompañado.

En este sentido, la convocatoria está abierta para jóvenes que cursan el 4° año de Escuela para Jóvenes , el 5º año de las ESRN y el 6º año de los CET , abarcando tanto a instituciones de gestión pública como privada en todo el territorio.

La coordinadora de Proyectar Futuro, Paula Quezada, explicó que el programa permitirá a los estudiantes reconocer sus propios intereses y habilidades para estar mejor preparados ante las oportunidades que ofrece la provincia.

estudiante curso notebook

Al respecto, la funcionaria detalló: "El objetivo es acompañar a los estudiantes del último año de escolaridad obligatoria en lo que tiene que ver con las transiciones en esto de terminar la educación secundaria obligatoria. La idea es empezar a proyectar, pensar qué hacer qué decisiones tomar en función a lo laboral, pero también en relación a estudios superiores".

En cuanto a la metodología de trabajo, Quezada señaló que la propuesta se desarrollará principalmente bajo una modalidad virtual y grupal. El proceso consta de 13 encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especialistas, además de una instancia final que se realizará de forma presencial en cada Consejo Escolar.

"En ese sentido nos parece importante y estamos trabajando este año en el Ministerio de Educación en clave de transiciones escolares con el fin de ofrecerles una oportunidad con un especialista que va a ser un psicólogo o un psicopedagogo de forma virtual a estudiantes que se quieran y que estén interesados de participar en este programa que se trata de proyectos de orientación vocacional y ocupacional", resaltó la coordinadora.

Cómo inscribirse al programa de Educación

Los encuentros estarán liderados por psicólogos o psicopedagogos con matrícula de Salud, quienes guiarán actividades de autoconocimiento y reflexión sobre proyectos de vida personales. Además, se brindará información detallada sobre la oferta de formación técnica, carreras universitarias, oficios y las demandas laborales actuales, tanto regionales como nacionales.

Las y los alumnos interesados en formar parte de esta experiencia tienen tiempo de inscribirse hasta el próximo domingo 18 de abril a través del formulario digital disponible en este enlace.

Por otro lado, la convocatoria también se encuentra abierta para los profesionales que deseen sumarse al equipo del programa. Para mayor información o consultas, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición el correo electrónico [email protected].

Esta iniciativa se integra dentro del marco de "Transiciones que Acompañan Futuro", un esquema que busca fortalecer los espacios de escucha y acompañamiento en momentos significativos de la trayectoria educativa de los jóvenes rionegrinos, promoviendo una toma de decisiones con mayor confianza y herramientas técnicas.