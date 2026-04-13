Río Negro lanza nuevas becas y programas para estudiantes: cómo anotarte y quiénes pueden acceder
El Gobierno anunció becas 2026 y nuevos programas para estudiantes. Conocé fechas clave, requisitos y cómo aprovecharlos.
El Gobierno de Río Negro confirmó la apertura de la convocatoria 2026 de becas terciarias y universitarias, una herramienta central para acompañar a estudiantes durante su formación.
El anuncio fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a autoridades educativas, en el marco de una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial.
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La inscripción estará abierta del 11 al 25 de mayo, tanto para estudiantes de instituciones públicas como privadas.
Un nuevo programa para elegir qué estudiar
Entre las novedades más destacadas aparece “Proyectar Futuro”, una iniciativa inédita de orientación vocacional y ocupacional.
El programa está destinado a estudiantes de los últimos años del secundario y apunta a ayudarlos a tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.
Según explicó la ministra Patricia Campos, la propuesta se desarrollará mediante 13 encuentros virtuales grupales y grupales y un encuentro final presencial, con acompañamiento de profesionales psicólogos y psicopedagogos.
El objetivo es claro: que cada estudiante pueda identificar sus intereses, habilidades y las oportunidades que ofrece la provincia.
“Esto va a permitir a los estudiantes conocer sus intereses, sus habilidades, pero también las posibilidades educativas y laborales de la provincia”, planteó Campos.
Formación vinculada al desarrollo productivo
Otra de las apuestas del Gobierno es el Programa de Formación en Desarrollo Energético y Productivo, orientado a preparar a estudiantes y docentes para los desafíos actuales de Río Negro.
La iniciativa alcanzará a:
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Estudiantes de 6° año de 35 CET
Alumnos de 49 ESRN con orientación en Ciencias Naturales
Docentes de 124 instituciones
Los contenidos estarán vinculados a sectores clave como la industria minera y petrolera, además de formación técnica específica.
Un plan para proyectar el futuro en la provincia
Con estas herramientas, Río Negro busca no solo acompañar a los estudiantes, sino también vincular la educación con el desarrollo productivo y las oportunidades laborales.
Si sos estudiante o tenés hijos en edad escolar, revisá las fechas y programas: puede ser una oportunidad clave para su futuro.
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