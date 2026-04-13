Río Negro lanza nuevas becas y programas para estudiantes: cómo anotarte y quiénes pueden acceder

El Gobierno anunció becas 2026 y nuevos programas para estudiantes. Conocé fechas clave, requisitos y cómo aprovecharlos.

La inscripción estará abierta del 11 al 25 de mayo. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro confirmó la apertura de la convocatoria 2026 de becas terciarias y universitarias, una herramienta central para acompañar a estudiantes durante su formación.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck , junto a autoridades educativas, en el marco de una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial.

La inscripción estará abierta del 11 al 25 de mayo , tanto para estudiantes de instituciones públicas como privadas.

Un nuevo programa para elegir qué estudiar

Entre las novedades más destacadas aparece “Proyectar Futuro”, una iniciativa inédita de orientación vocacional y ocupacional.

El programa está destinado a estudiantes de los últimos años del secundario y apunta a ayudarlos a tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.

Según explicó la ministra Patricia Campos, la propuesta se desarrollará mediante 13 encuentros virtuales grupales y grupales y un encuentro final presencial, con acompañamiento de profesionales psicólogos y psicopedagogos.

El objetivo es claro: que cada estudiante pueda identificar sus intereses, habilidades y las oportunidades que ofrece la provincia.

“Esto va a permitir a los estudiantes conocer sus intereses, sus habilidades, pero también las posibilidades educativas y laborales de la provincia”, planteó Campos.

Formación vinculada al desarrollo productivo

Otra de las apuestas del Gobierno es el Programa de Formación en Desarrollo Energético y Productivo, orientado a preparar a estudiantes y docentes para los desafíos actuales de Río Negro.

La iniciativa alcanzará a:

Estudiantes de 6° año de 35 CET

Alumnos de 49 ESRN con orientación en Ciencias Naturales

Docentes de 124 instituciones

Los contenidos estarán vinculados a sectores clave como la industria minera y petrolera, además de formación técnica específica.

Un plan para proyectar el futuro en la provincia

Con estas herramientas, Río Negro busca no solo acompañar a los estudiantes, sino también vincular la educación con el desarrollo productivo y las oportunidades laborales.

Si sos estudiante o tenés hijos en edad escolar, revisá las fechas y programas: puede ser una oportunidad clave para su futuro.