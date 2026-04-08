Qué dijo Alberto Weretilneck sobre la médica trucha que se infiltró en Salud

El gobernador habló sobre el caso de la falsa médica detenida en Roca. La mujer trabajó durante cinco años con una matrícula otorgada por la Provincia.

El gobernador Alberto Weretilneck habló sobre el caso de la médica trucha de Río Negro.

El gobernador Alberto Weretilneck habló públicamente del caso de la médica trucha de Río Negro , que ejerció durante más de cinco años hasta ser descubierta. El mandatario destacó que " cuando detectamos un delito, el Estado actúa”, aunque no hizo referencias a las fallas que permitieron su ingreso al sistema sanitario.

El día después de la detención de la sospechosa de usurpación de título, el gobernador de Río Negro habló sobre el caso a través de sus redes sociales . Aseguró que el sumario interno del ministerio de Salud y la posterior denuncia penal “demuestra algo muy claro: cuando detectamos un delito, el Estado actúa”.

El mandatario afirmó que al tomar conocimiento del caso, desde Salud "se suspendió la matrícula en forma preventiva y se puso toda la información a disposición de la Justicia ".

Weretilneck afirmó que “con la salud de los rionegrinos no se juega. Vamos a ser firmes contra quienes intenten engañar, falsificar documentos o aprovecharse de la buena fe de la gente. Este es el rumbo que defendemos”.

weretilneck El mensaje de Alberto Weretilneck por el caso de la médica trucha.

Finalmente, el titular del Ejecutivo consideró que “un Estado que controla, que actúa y que protege a los rionegrinos. Sabemos que todavía falta. Pero hay algo claro, en Río Negro las reglas se cumplen”.

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó si la investigación interna se amplió para determinar responsabilidades internas por el ingreso de la falsa médica al sistema sanitario. Se le otorgó la matrícula provincial en 2020, durante la gestión de Arabela Carreras.

La mujer presentó copias de un título de la Universidad de Los Andes, de Venezuela, que había sido falsificado. El control de esos antecedentes académicos, claramente, falló y expuso a los pacientes a la atención de una mujer que no tenía conocimientos certificados de medicina.

La médica trucha, en la mira de la Justicia

Tras recolectar pruebas a través de una investigación interna, Salud se presentó el lunes ante la Justicia para denunciar penalmente a la falsa médica. Un día después, el Poder Judicial ordenó una serie de allanamientos y la detención de la denunciada, quien es oriunda de General Roca.

La mujer será acusada formalmente el jueves, lo que permitirá difundir su identidad. La audiencia será más de 24 horas después de la detención debido a "la gran cantidad de elementos" de prueba secuestrados, afirmaron desde la Justicia.

En Salud no descartan que, cuando se conozcan los datos de la falsa profesional, lleguen denuncias de particulares atendidos por la mujer que se sientan perjudicados.

salud hospital La médica trucha entró al hospital de Roca y luego trabajó en tres clínicas privadas.

El caso involucra tanto al sector público como al privado ya que la roquense detenida se habría desempeñado como médica cirujana y habría coordinado la terapia intensiva de una clínica privada.

El caso saltó a la luz cuando la mujer presentó un diploma de especialista en terapia intensiva poco después de reprobar dos veces el examen. Afirmó que rindió libre y sus compañeros, que ya tenían sospechas, hicieron llegar las dudas al Ministerio de Salud. Eso ocurrió a fines de 2025, cinco años después del otorgamiento de la matrícula provincial para ejercer la medicina.

La falsa médica trabajó en el hospital Francisco López Lima, de Roca, y en tres clínicas privadas de esa ciudad y Villa Regina.