Le robaron herramientas y las vendían por las redes: tiró el anzuelo y tuvo premio

El damnificado es un comerciante que descubrió las publicaciones que ofrecían sus herramientas y no dudó en contactar al vendedor.

Personal de la Comisaría 6ta de Allen lograron atrapar al vendedor de una herramienta que había sido robada.

Un comerciante denunció en las últimas horas que sufrió el robo de varias herramientas de su domicilio de Guerrico , ubicado entre Allen y General Roca .

Más tarde, mientras revisaba las redes sociales , identificó que una de sus amoladoras estaba siendo ofrecida a la venta . Hizo la denuncia y se inició una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría 6º de Allen.

El damnificado contactó al supuesto vendedor y acordó un encuentro e n el cruce de la calle Martín Fierro y Ruta 65, en la zona rural al sur de la ciudad.

El operativo para atrapar al ladrón

Pero no fue solo, ya que lo acompañó el personal policial, que organizó un sigiloso operativo, asegurando la zona y preparando la detención del sospechoso.

Al llegar, los efectivos identificaron al hombre que coincidía con la descripción aportada y que tenía en su poder un bulto, que resultó ser la herramienta robada, explicaron fuentes de la fuerza.

De inmediato se procedió a su aprehensión y al secuestro de la maquinaria, que la que iba ser restituida al comerciante afectado tras los trámites legales correspondientes.

El detenido, tiene 33 años y quedó imputado por el delito de encubrimiento. La fiscalía también ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones para profundizar la causa y determinar si existen otros elementos vinculados al hecho.

Lo pescaron con un taladro caminando por la calle

Personal de la Comisaría 29 de Las Grutas sorprendió este último lunes a un hombre que circulaba con una herramienta de banco de gran tamaño en la vía pública.

El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención y advirtieron la presencia sospechosa del individuo, quien se desplazaba acompañado por otras personas. Al intentar identificarlo, el grupo emprendió la fuga.

Detenido con un taladro

Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptar y aprehender al sujeto que transportaba la herramienta, mientras que los demás lograron escapar.

El hombre fue identificado y la herramienta secuestrada para determinar su procedencia. La situación fue comunicada a la fiscalía de turno con asiento en Viedma, que dispuso la aprehensión del individuo por el presunto delito de encubrimiento.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, mientras avanza la investigación.