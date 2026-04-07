El popular y querido Cone necesita de todo Cipolletti para volver a sonreír

La colecta por uno de los personajes más conocidos y pintorescos de la ciudad. ¿Qué le pasó al ex arquero, vendedor de diarios y quinielas?

“El que no conoce a mi viejo, no es de Cipolletti” , dice Yohana y razón no le falta. Su papá es un personaje sumamente popular y querido de nuestra ciudad.

Ex arquero, vendedor de diarios, quinielero, bochófilo, el famoso Cone la está pasando mal por cuestiones de salud y necesita de la ayuda de toda la comunidad.

Resulta que a este simpático vecino al que cada mañana se lo solía ver en los bares céntricos, haciendo un culto de la amistad, le amputaron parte de la pierna derecha a raíz de una infección y la prótesis provisoria cuesta $ 7.500.000 .

Una cifra inalcanzable para Juan Carlos Salas que cobra la jubilación mínima y también para su hija Yohana, que trabaja a destajo en una conocida panadería y al igual que el resto de la familia carecen de tamaña suma.

Cone El Cone, siempre con un mate a mano y las ganas de charlar. Ultimamente anda más desanimado.

“Por eso iniciamos la colecta solidaria ya que también hay que pagarle al cuidador que se queda con él cuando me voy a trabajar a la mañana. Me lo traje a vivir conmigo y no contamos con demasiados recursos, por eso cualquier ayuda será bienvenida. No es lo que más nos gusta pero no nos queda otra”, cuenta la muchacha a LM Cipolletti.

Pensar que antes que se desatara el drama “papá estuvo jugando a las bochas lo más bien”. “Luego sí apareció la infección y permaneció 25 días internado, los médicos intentaron salvarle el pie y parte de la pierna pero fue imposible. Le amputaron la derecha, de la mitad de la rodilla para abajo”, lamenta la niña mimada del Cone.

Cone (2) Yohana, su hija, se hizo cargo y contiene al Cone.

Otro duro golpe para el estimado vecino que a raíz de la diabetes también perdió la visión en el ojo derecho y en el izquierdo apenas “ve un 50 %”. La sospecha es que este nuevo disgusto comenzó a partir de un simple corte de uñas que derivó en un corte producto de lo “poco que ve”. “Se le infectó la uña, volvió a la vida normal pero se le fue complicando”, indica.

Las dificultades para afrontar los gastos del Cone

“Papá está tomando 6 pastillas por día y Pami no le cubre al 100 por ciento. Necesita dos prótesis, una para unir las zonas y otra provisoria que sale casi $ 7.500.000. Para tenerla hay que entregar casi 3 millones y luego se hace un contrato por el resto de la deuda”, explica Yohana.

Además de la colecta solidaria, Yoha piensa realizar “una peña y venta de empanadas, todo suma”.

En una muestra de admiración al hombre que la crío, sonríe al recordar que su papá “hizo de todo, empezó como lustrador de zapatos a los 8 años y ya no paró. Es muy conocido también porque fue arquero de San Martín, andaba con las quinielas e iba siempre a tomarse el café al histórico bar Cipolletti hasta que cerró y últimamente al Plaza Bar”.

Cone (1) El Cone, un apasionado de las bochas.

Ahora su presente es distinto. “En sillas de ruedas, hay que levantarlo, acompañarlo. Le hablo mucho, hay que salir delante de esta”, culmina angustiada.

¡Fuerza Cone y familia! Este partido lo ganás seguro como aquellos en los que te lucías con esas atajadas milagrosas…

Cómo ayudarlo al Cone

Alias: yohanasalas22

A nombre de Yohana Marcel Salas