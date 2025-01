Chau bochas: Polémica por el cierre de una de las últimas canchas de la región

La actividad no se sustenta porque los bochofilos no ponen dinero. Usan más el espacio para comer asados y juntarse que para reunir fondos y pagar los servicios. El club decidió cerrar la cancha de bochas.

La nueva comisión directiva de Alto Valle tomó el toro por las astas y se hizo cargo de un tema "caliente" que, se sabía, podía generar polémica. La dirigencia decidió cerrar las canchas de bochas, en una decisión similar a la que tomó el club Unión hace algunos años atrás cuando también eliminó un espacio idéntico porque la actividad ya no funcionada como cuando ese deporte fue auge.

"Desde la secretaría del club se informa a socios y simpatizantes, que a partir del día 13/01/2025 se procede a discontinuar con la actividad bochofila en nuestra institución por decisión de la Comisión Directiva. Dicha decisión se toma, teniendo en cuenta que durante estos cuatro años después de la recuperación del espacio, no se pudo manejar de forma adecuada con los socios referentes de bochas, que a la actualidad solo son tres (3), a quienes se les cedió el lugar y la responsabilidad para reactivar la sede y la actividad, y por razones desconocidas, no se llegó a concretar en forma satisfactoria", se indicó en un comunicado.

Bochas para pocos, no

Para justificar la determinación del cierre de las canchas la Directiva apeló a una frase que no dejó lugar a dudas sobre cómo venían funcionando las canchas: "Parte fundamental es entender que el sector de bochas, la sede propiamente dicha, es parte de nuestra institución, no un club privado al cual solo tiene acceso un grupo de amigos para esparcimiento particular".

Sobre la nueva funcionalidad que se le dará al espacio en que ya no habrá más bochas, el club Alto Valle agregó en la comunicación que "en actualidad nos encontramos con otro proyecto que aportará más movimiento, más vida a ese sector y lo que es más importante, no sólo a socios, sino al barrio en general. Lamentamos tener que haber llegado a esta decisión, pero la misma es consecuencia del manejo del sector, reiteramos, de estos cuatro últimos años".

Si bien no se dieron detalles del fin que tendrán el espacio ex bochas, trascendió que podría ser alquilado para un proyecto vinculado a la salud. Una versión indica que podría instalarse un centro de kinesiología, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación.

El club Unión de Allen también eliminó sus canchas de bochas hace algunos años atrás debido a que la actividad ya había caído en franco declive. En Unión se levantaron las canchas de bochas y en el lugar se instaló la Escuela de Policía de Río Negro. La institución funcionó durante un tiempo hasta que luego la sede de formación de agentes fue retirada de Allen y se habilitó un centro de rehabilitación kinesiológica.