Dolor y conmoción por el trágico final de un querido vecino

Aún no fueron esclarecidas las causas de su deceso. El hombre era buscado desde el jueves y sumamente estimado en la zona.

Triste y trágico final. La intensa búsqueda de Benigno Leonel Rivarola , un hombre de 88 años de Ingeniero Huergo, culminó este viernes por la tarde con el hallazgo de su cuerpo sin vida. Dolor y conmoción en la zona por el fatal desenlace .

El hombre era buscado desde la medianoche del jueves , cuando se activó un protocolo tras la denuncia de su desaparición. Finalmente, fue encontrado semisumergido en el canal principal de riego, en cercanías del sector conocido como Tres Puentes.

El operativo de rastrillaje se había intensificado en esa zona a partir de distintos indicios recolectados durante la investigación. Entre ellos, imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban caminando en dirección al canal y el trabajo de la División Canes , que marcó un sector específico donde se perdían los rastros. Estos elementos fueron clave para orientar la búsqueda hacia ese punto.

Un operativo de búsqueda con múltiples recursos

Del operativo, consigna Alerta Digital, participaron efectivos de laComisaría 16, la Brigada de Investigaciones, la División Canes, la Brigada Rural de Huergo y la Brigada Motorizada de Apoyo. Además, Bomberos Voluntarios colaboraron en las tareas dentro del canal, tanto en la búsqueda como en el posterior rescate del cuerpo. La intervención conjunta permitió avanzar con rapidez en el hallazgo.

Tras el descubrimiento, el cuerpo fue retirado del agua y se dio intervención a la fiscalía de turno. También trabajó en el lugar el Gabinete de Criminalística de Villa Regina, que realizó las pericias correspondientes. Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

image - 2026-04-03T190600.331 El lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida del hombre. Foto Alerta Digital.

El objetivo de los estudios forenses será determinar las causas de la muerte, que hasta el momento no fueron confirmadas oficialmente. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso generó conmoción en la comunidad de Ingeniero Huergo, que había seguido de cerca el operativo de búsqueda.