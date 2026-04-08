Vendieron la tradicional fábrica de chocolates Abuela Goye: quién es el nuevo dueño

Una de las fábricas de chocolates más tradicionales de Bariloche pasó a manos de un grupo empresario del mundo de los helados. ¿Qué pasará con las recetas?

Una tradicional fábrica de chocolates de Bariloche pasó a manos de un empreario heladero.

La emblemática fábrica de chocolates Abuela Goye de Bariloche cambió de manos y pasó a ser parte de un conglomerado de empresas dedicadas a la venta de helados. La venta de la empresa rionegrina se dio por al menos u$s1 millón.

“Abuela Goye tiene tradición, cultura y una mística que había que explotar en el país y en el mundo”, explicó su nuevo dueño , el empresario Esteban Wolf , quien también es propietario de las cadenas de helados Chocorísimo , Guapaletas y Persicco.

La historia de Abuela Goye se remonta a fines del siglo XIX, con inmigrantes suizos asentados en la Patagonia que desarrollaron recetas artesanales con ingredientes locales.

Formalmente, la chocolatería fue fundada en 1980 en Bariloche en una casona familiar histórica de los Brogger en Albarracín (donde hoy funciona Altec), la marca se consolidó como un ícono del chocolate regional. Tras pasar por manos argentinas y luego capitales chilenos desde 2019, ahora inicia una nueva etapa.

abuela goye

Abuela Goye llegó a tener 30 locales de venta antes de un marcado retroceso por la pandemia. El objetivo de los nuevos dueños es acercarse rápidamente a ese número de locales, pero expandiendo el territorio mucho más allá de la Patagonia.

La apuesta de Wolf es transformar a Abuela Goye en una marca regional, manteniendo su origen patagónico como diferencial competitivo. La adquisición, a su vez, busca resolver la estacionalidad del negocio heladero con la incorporación del chocolate.

Puntos de venta de chocolates

Durante 2026, los nuevos dueños de Abuela Goye proyecta abrir alrededor de 24 nuevos locales, combinando tiendas propias y franquicias. La expansión no se limitará al mercado local: desembarcará en Chile, Brasil y Colombia.

El grupo concentra hoy su producción en el Parque Industrial de Garín donde elabora cerca de un millón de kilos de helado por año. Con la incorporación de Abuela Goye, ese volumen crecerá al menos un 30%, impulsado por nuevas líneas que integrarán recetas originales de la chocolatería.

Para Bariloche, a largo plazo, la venta de Abuela Goye tendría impacto en los puestos de empleo. La producción de chocolates seguirá en Bariloche en una primera etapa, preservando el ADN de la marca. Sin embargo, el plan incluye avanzar hacia una planta automatizada en Garín, clave para escalar la producción y acompañar la expansión regional.

Los Goye, de Suiza a Bariloche

Los Goye dejaron una Suiza en crisis a fines del siglo XIX y luego de probar suerte en países de Europa y distintos puntos de Argentina, llegaron a Bariloche tras enterarse de la Ley del Hogar, que establecía la donación de tierras a inmigrantes.

A fines de la década de 1880 se asentaron y se dedicaron a la agricultura y la cría de animales y más tarde apostaron por la explotación forestal y fundaron un aserradero que fue la actividad familiar por más de una generación.

Los Goye originales se casaron y tuvieron decenas de descendientes. La familia se convirtió en la más importante del lugar que ya se había convertido en Colonia Suiza, a 20 kilómetros del centro de Bariloche. Hoy, el lugar es uno de los principales recorridos turísticos.

fundador abuela goye El fundador de Abuela Goye, Luis Brogger, fundó otra fábrica de chocolates: Tante Frida.

En Colonia Suiza, los Goye fueron precursores del curanto, una comida típica de la región araucana que consiste en cocinar mariscos, con piedras calientes, enterrándolos bajo tierra. Fue el inicio de una tradición que sigue vigente. Fue el primer contacto de la tradicional familia con la gastronomía.

Casi un siglo después, uno de los nietos de Eduardo Goye Luis Brogger, hijo de Dora Goye, fundó la famosa chocolatería Abuela Goye, llamada así en honor a su abuela Elisa.

Luego de un tiempo, la marca fue vendida y Brogger abrió “Tante Frida”, otra fábrica de chocolates, bautizada así para conmemorar a su tía Frida, quien atendía uno de los locales de Abuela Goye.