Allanamientos, detención y escándalo en Salud: cayó la médica trucha que habría trabajado en terapia intensiva

La mujer fue detenida tras allanamientos en General Roca. Sospechan que ejercía con títulos falsos e incluso coordinó un área crítica.

La mujer fue detenida durante allanamientos simultáneos en dos viviendas de General Roca.

La investigación por el escándalo de la médica trucha dio un giro clave en General Roca : este martes se realizaron allanamientos simultáneos en dos viviendas y la principal sospechosa fue detenida .

El procedimiento se llevó a cabo en su domicilio y en la casa de sus padres , en el marco de una causa por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentación .

Según la denuncia impulsada por el Ministerio de Salud de Río Negro, la mujer no solo habría ejercido sin título habilitante , sino que incluso ocupó un rol de coordinación en terapia intensiva dentro de una clínica de la ciudad.

La investigación se inició tras detectar irregularidades en los papeles presentados para obtener la matrícula profesional.

Títulos bajo la lupa

Las averiguaciones permitieron determinar que la sospechosa:

No registra título en la Universidad Nacional del Comahue

No tendría convalidación válida de estudios

Tampoco habría constancias en la Universidad de los Andes (Venezuela)

Todo indica que la documentación presentada sería apócrifa, lo que encendió las alarmas dentro del sistema sanitario.

Qué secuestraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron una gran cantidad de elementos clave para la causa. Entre ellos había títulos y documentación, sellos y recetarios médicos, medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad profesional.

Todo será sometido a pericias para determinar el alcance de las maniobras.

Lo que viene en la causa

La mujer fue aprehendida y en los próximos días será llevada a audiencia judicial, donde la fiscalía podría solicitar medidas cautelares para avanzar con la investigación.

El volumen de pruebas secuestradas será determinante para una eventual formulación de cargos.

Un caso que sacude al sistema de salud

El caso genera fuerte preocupación, ya que no se trata solo de documentación falsa, sino de la posibilidad de que una persona haya atendido pacientes y ocupado cargos sensibles sin formación real.

La causa sigue en plena etapa investigativa y podría escalar a medida que se analicen las pruebas recolectadas.