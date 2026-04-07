Descubrió a un intruso dentro de su casa, lo corrió 300 metros y lo entregó a la Policía

El vecino sorprendió al delincuente al volver a su domicilio. Lo atrapó tras una persecución y lo entregó a la Policía. El desconocido ya había estado preso.

La policía detuvo al sujeto, quien había sido atrapado por el dueño de la casa a la que había ingresado con fines furtivos.

Un vecino de Cipolletti volvió a su casa en horas de la madrugada y se encontró con un desconocido en el interior. Al ser descubierto, el intruso escapó corriendo. Pero el dueño lo corrió cerca de 300 metros hasta que logró atraparlo, lo redujo y luego lo entregó a la Policía , que ya había sido alertada.

El incidente se produjo el 8 de diciembre del año pasado minutos después de las 3:30 en un barrio de la ciudad no precisado, y todo hace suponer que el sujeto, identificado como Pedro Andrés Coñuelao , había entrado al inmueble con intenciones de robar, aunque no lo logró.

El hombre fue imputado por el delito de “violación de domicilio” , y en una audiencia realizada días atrás el defensor Oficial Marcelo Caraballo y el fiscal Diego Vázquez le comunicaron la jueza Alejandra Berenguer que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado , que requería el reconocimiento del acusado.

El caso de abuso infantil ocurrió en Catriel y se tramitó en los tribunales de Cipolletti.

Contaba con antecedentes condenatorios

El acuerdo establecía imponerle seis meses de prisión efectiva más la declaración de reincidencia, dado que posee antecedentes penales computables.

Vázquez detalló que contaba con dos condenas: una de un mes de prisión obligatoria fijada el noviembre de 2022, mientras que en marzo del año pasado fue 45 días a la cárcel, más la declaración de reincidencia. No precisaron los hechos que cometió en ambos casos.

El fiscal destacó las pruebas que la investigación había reunido en su contra. Mencionó las declaraciones del mismo damnificado y las de Belen Lirian y Antenao, los empleados policiales que intervinieron en el operativo de detención. Sumó los resultados de las pericias efectuadas por el Gabinete de Criminalística.

Reconoció su culpa

Coñuelao aceptó la el ofrecimiento de juicio abreviado con la pena esbozada, admitiendo de ese modo su culpabilidad.

La jueza Berenguer avaló la propuesta de las partes y dictó la condena en los términos planteados. Destacó que estaba “acreditada la existencia histórica del hecho” como fue referido, además del reconocimiento del propio imputado. También suscribió el castigo formulado y señaló que debía ser de cumplimiento efectivo debido a las condenas previas. Asimismo, aclaró que las penas anteriores están agotadas, por lo que no correspondía unificarlas.

En el fallo, la magistrada ordenó poner al sentenciado a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que defina el Establecimiento de Ejecución Penal donde tendrá que comenzar a cumplir la sanción.